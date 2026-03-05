Τουλούζ και Νις απέκλεισαν στα πέναλτι την Μαρσέιγ (4-3 πεν. 2-2 κ.δ)) και τη Λοριάν (6-5 πεν. 0-0 κ.δ.) αντίστοιχα και προκρίθηκαν στους «4» του Κυπέλλου Γαλλίας.

Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, η Τουλούζ επικράτησε της Μαρσέιγ στα πέναλτι με 4-3 (2-2 κ.δ) και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Αν και οι Μασσαλοί προηγήθηκαν δύο φορές, τελικά δεν τα κατάφεραν και έμειναν εκτός συνέχειας. Μόλις στο 2' ο Γκρίνγουντ άνοιξε το σκορ, αλλά στο 13' ο Γκμπόχο έφερε το ματς στα ίσα. Στο 56' ο Παϊσάο έγραψε το 2-1, αλλά στο 60' ο Γκρέσγουελ ισοφάρισε σε 2-2. Στη ρωσική ρουλέτα ο Μπαλενρί και ο Νιουερί ήταν οι μοιραίοι για τη Μαρσέιγ και έτσι η Τουλούζ πανηγύρισε την πρόκριση με 4-3.

Στα πέναλτι κρίθηκε και το ματς Λοριάν - Νις μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας. Αν και οι φιλοξενούμενοι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 44' εξαιτίας της αποβολής του Παγκίς, δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Μετά από μακρά διαδικασία στα πέναλτι, η Νις ήταν πιο ψύχραιμη και επικράτησε 6-5 παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2010-2011.