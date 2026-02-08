Η Παρί Σεν Ζερμέν πάτησε ξανά κορυφή, αφού διέλυσε την Μαρσέιγ στο ντέρμπι με 5-0 και σόου Ντεμπελέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε το ντέρμπι κόντρα στη Μρσέιγ, καθώς την διέσυρε με 5-0 και επέστρεψε εκ νέου στην κορυφή της Ligue 1 και στο +1 από τη Λανς. Η ομάδα του Ενρίκε με ασταμάτητο τον Ντεμπελέ δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της που γνώρισε βαριά ήττα στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Στο 12' ο συνήθης ύποπτος, Ουσμάν Ντεμπελέ, άνοιξε το σκορ. Μετά από ωραία συνεργασία των παικτών, ο Γάλλος πήρε την πάσα του Μέντες και με βολέ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 37' ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας χτύπησε ξανά. Αφού ντρίμπλαρε έξοχα τον αντίπαλό του, εκτέλεσε ψηλά στην αριστερή γωνία με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ.

Στο 64' ο Μεδίνα στάθηκε άτυχος, αφού η μπάλα κόντραρε πάνω του και χρεώθηκε το αυτογκόλ χαρίζοντας στους Παριζιάνους το τρίτο τέρμα. Δύο λεπτά αργότερα (66'), ο Ντεμπελέ από εκτελεστής, έγινε δημιουργός, αφού σέρβιρε το τέταρτο τέρμα του Κβαρατσχέλια, που σημάδεψε χαμηλά στην αριστερή γωνία. Ο δείκτης του σκορ ανέβηκε κι άλλο, καθώς στο 74' ήταν η σειρά του Λι να σκοράρει για το τελικό 5-0.

Χάβρη - Στρασβούργο 2-1

Η Χάβρη έβαλε δύσκολα στο Στρασβούργο και πήρε πολύτιμη νίκη στη δική της μάχη για την παραμονή, αφού ανέβηκε στην 13η θέση. Από την άλλη οι Αλσατοί έχασαν την ευκαιρία να πατήσουν πεντάδα. Στο 26' ο Ζαγκαντού άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, αλλά στο 36' ο Γκοντό έφερε το ματς στα ίσα. Στο 54' όμως ο Σουμαρέ έγραψε το τελικό 2-1 και «κλείδωσε» το τρίποντο.

Νις - Μονακό 0-0

Η Μονακό μετά την τελευταία της νίκη υπέπεσε σε πισογύρισμα, αφού δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο κόντρα στη Νις. Οι Μονεγάσκοι κόλλησαν στο 0-0 και έχασαν έδαφος να πλησιάσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Ανζέρ - Τουλούζ 1-0

Η Ανζέρ βρήκε το τρόπο να επικρατήσει της Τουλούζ με 1-0 εντός έδρας και να πλησιάσει στο -2 από την εξάδα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 89' ο Ραολισόα που πέτυχε το 1-0 σε κενή εστία.

Οσέρ - Παρίσι FC 0-0

Οσέρ και Παρίσι FC απέσπασαν λευκή ισοπαλία με την ομάδα του Παρισιού να χάνει ευκαιρία να ξεφύγει περισσότερο στη μάχη της παραμονής.