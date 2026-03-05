Ο προπονητής της Μαρσέιγ αποκλείστηκε από το Κύπελλο Γαλλίας δύο φορές μέσα σε ένα μήνα!

Ο νέος προπονητής της Μαρσέιγ, Χαμπίμπ Μπεγιέ, έγινε ο πρώτος τεχνικός που αποκλείστηκε από το Κύπελλο Γαλλίας την ίδια σεζόν με δύο διαφορετικές ομάδες.

Ο Χαμπίμπ Μπεγιέ ήταν ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι στην τεχνική ηγεσία της Μαρσέιγ, μετά την απόλυση του από τη Ρεν, λίγες ημέρες μάλιστα μετά τον αποκλεισμό της παλιάς του ομάδας από την τωρινή στη φάση των «16» του Κυπέλλου Γαλλίας.

Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον 48χρόνο, καθώς χθες (04/03) μετά τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ από την Τουλούζ στα πέναλτι, έγινε ο πρώτος προπονητής που αποκλείστηκε από το Κύπελλο Γαλλίας την ίδια σεζόν με δύο διαφορετικές ομάδες. Και αυτό συνέβη με ένα μήνα διαφορά, αλλά και... στο ίδιο γήπεδο.

🚨🚨 Habib Beye est 𝗘́𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘́ de la Coupe de France pour la 𝗗𝗘𝗨𝗫𝗜𝗘̀𝗠𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡. 🏆❌ pic.twitter.com/LRnrmEu1lR — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2026

Αναλυτικότερα, το πρώτο περιστατικό συνέβη στις 3 Φεβρουαρίου. Ο τότε τεχνικός της Ρεν, υπέστη βαριά ήττα στο «Βελοντρόμ» (3-0) για τη φάση των 16, μια ήττα που αποδυνάμωσε σημαντικά τη θέση του, καθώς η ομάδα του προερχόταν από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων.

2 - Habib Beye est le premier entraîneur à être éliminé avec 2 clubs de Ligue 1 différents sur une même édition de la Coupe de France sur l’après-guerre (Rennes en 8e, Marseille en 1/4). Accroc. #OMTFC pic.twitter.com/RSdvCTC3ks — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2026

Ακόμη, αρκετές αναφορές έκαναν λόγο για σοβαρές συγκρούσεις με τον τερματοφύλακα, Μπράις Σαμπά, μετά από μια λάθος μακρινή του μπαλιά που οδήγησε σε γκολ της Μαρσέιγ. Ενώ αρχικά διέψευσε αυτές τις αναφορές, ο προπονητής στη συνέχεια έβγαλε τον Γάλλο διεθνή από την αποστολή για τον επόμενο αγώνα κόντρα στη Λανς (ήττα με 3-1).

Αυτή η επιλογή συνέβαλε στην «κατηφόρα» της ομάδας, καθώς ο νεαρός αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Μάθις Σιλίστρι, ήταν σε κακή φόρμα. Αυτή η ήττα στο «Pas-de-Calais» οδήγησε στην απόλυσή του λίγες μέρες αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου, εν μέσω μιας ατμόσφαιρας που είχε γίνει «αφόρητη».

Όμως, ο πρώην διεθνής Σενεγαλέζος δεν άργησε να ανακάμψει, καθώς δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του, η Μαρσέιγ χώρισε τους δρόμους της με τον Ντε Τσέρμπι, και ο Μπεγιέ έγινε αμέσως το φαβορί για να τον διαδεχθεί. Ο διορισμός του επιβεβαιώθηκε και επίσημα την επόμενη εβδομάδα, στις 18 Φεβρουαρίου.

Από τότε, ο πρώην προπονητής του Ερυθρού Αστέρα έχει καθίσει στο πάγκο για τρία παιχνίδια, πετυχαίνοντας μια εκπληκτική νίκη επί της Λυών (3-2), μια ήττα απέναντι στη Μπρεστ (2-0) και τον χθεσινό αποκλεισμό από το Κύπελλο Γαλλίας, κάτι που ήταν ύψιστη προτεραιότητα για τον σύλλογο, έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά φέτος.

«Η απογοήτευση είναι τόσο μεγάλη όσο και η ελπίδα που μας είχαν δώσει για αυτόν τον αγώνα και αυτή την πορεία στο Κύπελλο Γαλλίας», δήλωσε μετά την αναμέτρηση με την Τουλούζ. «Όταν έχεις την ευκαιρία σε μόλις δύο αγώνες να φτάσεις σε έναν τελικό... Κρίμα, έπρεπε πρώτα να κερδίσουμε αυτόν τον τελικό και δεν το κάναμε. Οπότε, η απογοήτευση είναι τόσο μεγάλη όσο και η ελπίδα που μας είχαν δώσει και πρέπει να την αποδεχτούμε. Αυτό είπα στους παίκτες μου. Τώρα, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να την αντιμετωπίσουμε και να αποδεχτούμε τον θυμό, την απογοήτευση και τη θλίψη των οπαδών μας που ήταν μαζί μας σε όλο τον αγώνα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι».