Μαρσέιγ: Υπέβαλε παραίτηση ο Ντε Τσέρμπι σύμφωνα με το Foot Mercato
Ραγδαίες ενδέχεται να είναι οι εξελίξεις στη Μαρσέιγ μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από το Champions League, με το Foot Mercato να αναφέρει πως ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι εκδήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ομάδα!
Ο Ιταλός παρουσιάζεται να έχει υποβάλει την παραίτησή του, με την απάντηση των Μασσαλών να μην έχει γίνει γνωστή, με το κλίμα στην ομάδα να είναι σε κάθε περίπτωση βαρύ ύστερα από την αποτυχία πρόκρισης στα νοκ άουτ, λόγω του γκολ που έβαλε ο Τρούμπιν στην τελευταία φάση της league phase του θεσμού!
Ο Ντε Τσέρμπι βρίσκεται στον πάγκο της Ολιμπίκ από το καλοκαίρι του 2024, έχοντας περάσει στο παρελθόν και από Παλέρμο, Μπενεβέντο, Σασουόλο, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μπράιτον, πριν κατηφορίσει στη Μασσαλία από την Αγγλία.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Roberto De Zerbi has handed in his resignation as Marseille head coach.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 29, 2026
(Source: @footmercato) pic.twitter.com/Y3noEdCmdu
