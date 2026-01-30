Όπως αναφέρει το Foot Mercato, ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι υπέβαλε την παραίτησή του από τη Μαρσέιγ.

Ραγδαίες ενδέχεται να είναι οι εξελίξεις στη Μαρσέιγ μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από το Champions League, με το Foot Mercato να αναφέρει πως ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι εκδήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ομάδα!

Ο Ιταλός παρουσιάζεται να έχει υποβάλει την παραίτησή του, με την απάντηση των Μασσαλών να μην έχει γίνει γνωστή, με το κλίμα στην ομάδα να είναι σε κάθε περίπτωση βαρύ ύστερα από την αποτυχία πρόκρισης στα νοκ άουτ, λόγω του γκολ που έβαλε ο Τρούμπιν στην τελευταία φάση της league phase του θεσμού!

Ο Ντε Τσέρμπι βρίσκεται στον πάγκο της Ολιμπίκ από το καλοκαίρι του 2024, έχοντας περάσει στο παρελθόν και από Παλέρμο, Μπενεβέντο, Σασουόλο, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μπράιτον, πριν κατηφορίσει στη Μασσαλία από την Αγγλία.