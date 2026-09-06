Πάρτι έκανε το Στρασβούργο στην έδρα της Τρουά, ενώ η Παρί έφυγε με το πολύτιμο «διπλό» από την έδρα της Μαρσέιγ, με τον Σιναγιοκό να βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο ματς.

Με το διπλό στις αποσκευές της έφυγε το Στρασβούργο από την έδρα της Τρουά (6-2), στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1.

Αν και η Τρουά ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 9’ με τον Μιλ, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα. Ο Ορτέγκα έκανε το 1-1 δύο λεπτά αργότερα, ενώ ο Σόουσα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 42’ για το 1-2. Στο 57’ ο Ρεϊμά σκόραρε για το 1-3, με το Στρασβούργο να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ. Στο 85’ ο Αμο-Αμιεβί έκανε το 1-4 και τρία λεπτά αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα για το 1-5. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Χάρντεκ στο 90+2’ για το 6-1. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 90+5' με τον Λε Ντουαρον να βρίσκει δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 6-2.

Η Ρεν απέδρασε από την έδρα της Ανζέ (2-1)και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί της.Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Φρανκόφσκι στο 9’, ενώ ο Λεφέβρ στο 17’ έκανε το μοιραίο λάθος, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στη Ρεν. Στο 35’ ο Ακρούς μείωσε σε 1-2, όμως οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους για φέτος.



Η Μαρσέιγ, αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League στις 15/10, ηττήθηκε με 3-2 εντός έδρας από την Παρί (3-2), σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε προσωπική υπόθεση του Σιναγιοκό. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο παιχνίδι με το... καλημέρα και μόλις στο 1ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον27χρονο στράικερ. Η Μαρσέιγ, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και στο 8’ ο Γκουιρί έφερε το ματς στα ίσα.Στο 19’ η Παρί πήρε ξανά το προβάδισμα, με τον Σιναγιοκό να βρίσκει για δεύτερη φορά δίχτυα, όμως ο Γκουιρί απάντησε και πάλι στο 54’, γράφοντας το 2-2. Την τελευταία λέξη, όμως, είπε ο Σιναγιοκό. Στο 86’ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του, χαρίζοντας τη νίκη στην Παρί και διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.