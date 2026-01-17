Το ταλέντο της Μπαρτσελόνα που πάει να... κλέψει η Παρί Σεν Ζερμέν είχε τρελάνει τους πάντες κόντρα στον Ολυμπιακό
Σαν... βόμβα έσκασε το δημοσίευμα της «Sport» ότι η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη να αποκτήσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Μπαρτσελόνα και με μόλις έξι εκατ. ευρώ.
Μιλάμε για τον Ντρο Φερνάντεθ, τον 18χρονο μεσοεπιθετικό που σάρωσε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, κατέκτησε το UEFA Youth League και πλέον είναι μέλος της πρώτης ομάδας, έχοντας κάνει πέντε συμμετοχές και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει από την Βαρκελώνη και έχει πειστεί από το πλάνο της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πιέζει και είναι έτοιμη να την κάνει δικό της, φέρνοντας ξεσηκωμό στα social media από τους οπαδούς των «μπλαουγκράνα».
Μάλιστα, το παιχνίδι που αναπαράγουν όλοι για να δείξουν δείγματα του ταλέντου του Ισπανού εξτρέμ, είναι αυτό με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί βασικός σε εκείνο το ματς και έπαιξε για 59 λεπτά, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και δίνοντας και την ασίστ στον Φερμίν για το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο.
Dro Fernandez vs Olympiacos 💫— First Touch (@FirstTouch31) January 17, 2026
A glance of his brilliant UCL debut for FC Barcelona.
Barcelona is losing a brilliant baller.
Steal deal for PSG?🔴🔵✨️pic.twitter.com/rGGIrkUz69
