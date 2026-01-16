Όπως αναφέρει η καταλανική Sport, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να χάνει τον ταλαντούχο Ντρο Φερνάντεθ για ποσό της τάξης των έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές της Μασία, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα για ποσό το οποίο σίγουρα δεν ικανοποιεί τους Μπλαουγκράνα... Όπως αναφέρει η Sport, ο Ντρο Φερνάντεθ ενημέρωσε τον Χάνσι Φλικ ότι θέλει να αποχωρήσει, μετά από 3,5 χρόνια στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ο νεαρός μεσοεπιθετικός έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Μπάρτσα στις 28 Σεπτεμβρίου και είχε μία ασίστ στο 6-1 ενάντια στον Ολυμπιακό για το Champions League, με τους ανθρώπους της ομάδας να σπεύδουν να του προσφέρουν επαγγελματικό συμβόλαιο μόλις ενηλικιώθηκε, στις 12 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, ο Ντέκο απέτυχε, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, να ολοκληρώσει το deal, με τον Φερνάντεθ να αποφασίζει εντέλει ότι θα αποχωρήσει, φέρνοντας τα έξι εκατομμύρια ευρώ που προβλέπει η ρήτρα του. Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα στην οποία θα πάρει μεταγραφή, ωστόσο οι Καταλανοί αναφέρουν πως πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ τον έχουν στη λίστα τους λόγω -και- της χαμηλής του ρήτρας.