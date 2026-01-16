Μπαρτσελόνα: Χάνει για ψίχουλα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Μασία
Ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές της Μασία, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα για ποσό το οποίο σίγουρα δεν ικανοποιεί τους Μπλαουγκράνα... Όπως αναφέρει η Sport, ο Ντρο Φερνάντεθ ενημέρωσε τον Χάνσι Φλικ ότι θέλει να αποχωρήσει, μετά από 3,5 χρόνια στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ο νεαρός μεσοεπιθετικός έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Μπάρτσα στις 28 Σεπτεμβρίου και είχε μία ασίστ στο 6-1 ενάντια στον Ολυμπιακό για το Champions League, με τους ανθρώπους της ομάδας να σπεύδουν να του προσφέρουν επαγγελματικό συμβόλαιο μόλις ενηλικιώθηκε, στις 12 Ιανουαρίου.
Ωστόσο, ο Ντέκο απέτυχε, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, να ολοκληρώσει το deal, με τον Φερνάντεθ να αποφασίζει εντέλει ότι θα αποχωρήσει, φέρνοντας τα έξι εκατομμύρια ευρώ που προβλέπει η ρήτρα του. Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα στην οποία θα πάρει μεταγραφή, ωστόσο οι Καταλανοί αναφέρουν πως πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ τον έχουν στη λίστα τους λόγω -και- της χαμηλής του ρήτρας.
☎️ O clube tinha planeado renovar o contrato de Dro Fernandez quando este completasse 18 anos, mas Deco não conseguiu finalizar o acordo a tempo.— Culés News Br (@Culernews) January 16, 2026
Dro deixará o Barça por 6 milhões.
🗞️ @monfortcarlos pic.twitter.com/g01tWU5szp
