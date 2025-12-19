Πλήγμα για την Παρί: Εκτός ο Σαφόνοφ μετά τον θρίαμβο στο Διηπειρωτικό

Πλήγμα για την Παρί: Εκτός ο Σαφόνοφ μετά τον θρίαμβο στο Διηπειρωτικό

Μάρθα Χωριανοπούλου
saphonor

bet365

Μετά τον θρίαμβο στο Διηπειρωτικό, ο Σαφόνοφ υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και η Παρί θα τον στερηθεί για περίπου ένα μήνα.

Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο πλήγμα. Ο Ματβέι Σαφόνοφ, ο τερματοφύλακας που έγινε ήρωας απέναντι στη Φλαμένγκο (2-1)με τέσσερις αποκρούσεις στα πέναλτι, υπέστη κάταγμα στο αριστερό του χέρι και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα.

Αν και ακολουθεί διακοπή τις επόμενες εβδομάδες, παραμένει αβέβαιο αν ο Σαφόνοφ θα προλάβει να αγωνιστεί στην προτελευταία και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League,.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Παριζιάνων: «Ο Ματβέι Σαφόνοφ πάσχει από κάταγμα στο αριστερό χέρι, μετά τον αγώνα με τη Φλαμένγκο. Νέα ιατρική εκτίμηση αναμένεται μέσα σε 3 έως 4 εβδομάδες».

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LIGUE 1 Τελευταία Νέα