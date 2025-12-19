Πλήγμα για την Παρί: Εκτός ο Σαφόνοφ μετά τον θρίαμβο στο Διηπειρωτικό
Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο πλήγμα. Ο Ματβέι Σαφόνοφ, ο τερματοφύλακας που έγινε ήρωας απέναντι στη Φλαμένγκο (2-1)με τέσσερις αποκρούσεις στα πέναλτι, υπέστη κάταγμα στο αριστερό του χέρι και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα.
Αν και ακολουθεί διακοπή τις επόμενες εβδομάδες, παραμένει αβέβαιο αν ο Σαφόνοφ θα προλάβει να αγωνιστεί στην προτελευταία και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League,.
Le point médical @Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 19, 2025
Δείτε ΕπίσηςΣαφόνοφ: Η πετσέτα με τα... σκονάκια πίσω από τις τέσσερις αποκρούσεις στον τελικό του Διηπειρωτικού
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Παριζιάνων: «Ο Ματβέι Σαφόνοφ πάσχει από κάταγμα στο αριστερό χέρι, μετά τον αγώνα με τη Φλαμένγκο. Νέα ιατρική εκτίμηση αναμένεται μέσα σε 3 έως 4 εβδομάδες».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.