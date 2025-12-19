Πλήγμα για την Παρί: Εκτός ο Σαφόνοφ μετά τον θρίαμβο στο Διηπειρωτικό

Μετά τον θρίαμβο στο Διηπειρωτικό, ο Σαφόνοφ υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και η Παρί θα τον στερηθεί για περίπου ένα μήνα.

Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο πλήγμα. Ο Ματβέι Σαφόνοφ, ο τερματοφύλακας που έγινε ήρωας απέναντι στη Φλαμένγκο (2-1)με τέσσερις αποκρούσεις στα πέναλτι, υπέστη κάταγμα στο αριστερό του χέρι και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα.

Αν και ακολουθεί διακοπή τις επόμενες εβδομάδες, παραμένει αβέβαιο αν ο Σαφόνοφ θα προλάβει να αγωνιστεί στην προτελευταία και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League,.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Παριζιάνων: «Ο Ματβέι Σαφόνοφ πάσχει από κάταγμα στο αριστερό χέρι, μετά τον αγώνα με τη Φλαμένγκο. Νέα ιατρική εκτίμηση αναμένεται μέσα σε 3 έως 4 εβδομάδες».