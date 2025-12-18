Σαφόνοφ: Η πετσέτα με τα... σκονάκια πίσω από τις τέσσερις αποκρούσεις στον τελικό του Διηπειρωτικού
Ο Ματβέι Σαφόνοφ αποκρούει το πέναλτι του Λουίς Αραούχο και μετά από λίγο χάνεται στην αγκαλιά των συμπαικτών του. Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο απόλυτος -όπως αποδείχθηκε- πρωταγωνιστής στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου απέναντι στην Φλαμένγκο, εκεί όπου η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε 2-1 στην διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε τον έκτο τίτλο της σεζόν.
Ο Ρώσος γκολκίπερ που αγωνίστηκε στην θέση του τραυματία -και βασικού- Σεβαλιέ πραγματοποίησε τέσσερις (!) αποκρούσεις στην διαδικασία των πέναλτι αφήνοντας απαρηγόρητους τους παίκτες της Φλαμένγκο. Ωστόσο, σημαντική για το μείζον επίτευγμά του ήταν η συμβολή μίας... πετσέτας πίσω από την οποία έκρυψε τα «σκονάκια» του.
🚨 Safonov, algoz do Flamengo, tinha "toalha mágica" com cola sobre batedores
🗞️ @geglobo
🎥 @AlkassTVSports
pic.twitter.com/H27BAPTsf2— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) December 18, 2025
Πιο συγκεκριμένα, προτού ξεκινήσει η αγχωτική διαδικασία, ο Σαφόνοφ κατευθύνθηκε στον πάγκο της Παρί. Εκεί, το προπονητικό επιτελείο του έδωσε την εν λόγω πετσέτα και μαζί με αυτήν οδηγίες για τους αντίπαλους «εκτελεστές». Μάλιστα, λεπτομερείς οδηγίες.
Φωτογραφίες του παικτών της Φλαμένγκο, ποιο είναι το καλό τους πόδι, οι πρόσφατες εκτελέσεις τους, τα νούμερα των φανελών τους για να τους αναγνωρίσει! Μέθοδος που αποδείχθηκε άκρως αποτελεσματικά, αφού ο Σαφόνοφ νικήθηκε μόλις σε ένα πέναλτι, το πρώτο, προτού ακολουθήσουν οι απανωτές αποκρούσεις. Τέτοιου είδους «σκονάκια» δεν είναι φυσικά κάτι πρωτότυπο, αλλά συμβαίνει όλο και πιο συχνά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μόνο που στην Παρί το τερμάτισαν!
❤️💙🧤🇷🇺 La serviette magique de Safonov ! pic.twitter.com/spklXn2y7L— Paris No Limit (@Xparisnolimit) December 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.