Ο Ματβέι Σαφόνοφ ήταν ο πρωταγωνιστής της Παρί στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου έχοντας για σύμμαχό του την... πετσέτα με τα «σκονάκια».

Ο Ματβέι Σαφόνοφ αποκρούει το πέναλτι του Λουίς Αραούχο και μετά από λίγο χάνεται στην αγκαλιά των συμπαικτών του. Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ο απόλυτος -όπως αποδείχθηκε- πρωταγωνιστής στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου απέναντι στην Φλαμένγκο, εκεί όπου η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε 2-1 στην διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε τον έκτο τίτλο της σεζόν.

Ο Ρώσος γκολκίπερ που αγωνίστηκε στην θέση του τραυματία -και βασικού- Σεβαλιέ πραγματοποίησε τέσσερις (!) αποκρούσεις στην διαδικασία των πέναλτι αφήνοντας απαρηγόρητους τους παίκτες της Φλαμένγκο. Ωστόσο, σημαντική για το μείζον επίτευγμά του ήταν η συμβολή μίας... πετσέτας πίσω από την οποία έκρυψε τα «σκονάκια» του.

Πιο συγκεκριμένα, προτού ξεκινήσει η αγχωτική διαδικασία, ο Σαφόνοφ κατευθύνθηκε στον πάγκο της Παρί. Εκεί, το προπονητικό επιτελείο του έδωσε την εν λόγω πετσέτα και μαζί με αυτήν οδηγίες για τους αντίπαλους «εκτελεστές». Μάλιστα, λεπτομερείς οδηγίες.

Φωτογραφίες του παικτών της Φλαμένγκο, ποιο είναι το καλό τους πόδι, οι πρόσφατες εκτελέσεις τους, τα νούμερα των φανελών τους για να τους αναγνωρίσει! Μέθοδος που αποδείχθηκε άκρως αποτελεσματικά, αφού ο Σαφόνοφ νικήθηκε μόλις σε ένα πέναλτι, το πρώτο, προτού ακολουθήσουν οι απανωτές αποκρούσεις. Τέτοιου είδους «σκονάκια» δεν είναι φυσικά κάτι πρωτότυπο, αλλά συμβαίνει όλο και πιο συχνά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μόνο που στην Παρί το τερμάτισαν!