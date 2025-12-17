Το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο της ιστορίας της κατέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία «λύγισε» την Φλαμένγκο στα πέναλτι με 2-1 και με... σούπερ Σαφόνοφ.

Το 2025 έκλεισε με ένα ακόμη τρόπαιο για την Παρί Σεν Ζερμέν! Η οποία φέτος ήταν οδοστρωτήρας και μετά την κατάκτηση του τρεμπλ πανηγύρισε και το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο της ιστορίας της. Κι αυτό το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τερματοφύλακάς της, τον Σαφόνοφ. Ο Ρώσος, στην διαδικασία των πέναλτι, απέκρουσε τέσσερις εκτελέσεις των παικτών της Φλαμένγκο και η -επίσης άστοχη- Παρί επικράτησε 2-1 στη ρώσικη ρουλέτα (μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας), με τον Λουίς Ενρίκε να πανηγυρίζει άλλον έναν τίτλο.

Προβάδισμα με Κβάρα, απρόσεχτος Μαρκίνιος

Ανώτεροι οι Παριζιάνοι σε όλο το ματς, πήραν το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με τον Κβαρατχσέλια που έλυσε τα... μάγια. Μπορεί το γκολ του Ρουίθ στο 9' να ακυρώθηκε, η Παρί πήρε ωστόσο αυτό που δικαιούνταν λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Στο 38', ο Ντουέ σέρβιρε στο δεύτερο δοκάρι για τον Γεωργιανό που με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Λι που αποχώρησε πριν την ανάπαυλα υποβασταζόμενος.

Κι εκεί που η Παρί ήλεγχε τον ρυθμό και διαχειριζόταν το προβάδισμά της, ο Μαρκίνιος με ένα αχρείαστο μαρκάρισμα παραχώρησε πέναλτι στην Φλαμένγκο. Στο 62', ο Ζορζίνιο ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Σαφόνοβ από τα έντεκα βήματα. Mάλιστα, ο Μαρκίνιος έχασε μοναδική ευκαιρία εξιλέωσης και... λύτρωσης στο 90+4' μέσα από την μικρή περιοχή!

Συγκλονιστικός Σαφόνοφ με τέσσερις αποκρούσεις

Στην παράταση, ο Ντεμπελέ θα μπορούσε να «καθαρίσει» για την ομάδα του, απώλεσε όμως δύο καλές ευκαιρίες και το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί όπου ο Σαφόνοφ πραγματοποίησε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά... τέσσερις αποκρούσεις! Ο Ρώσος νικήθηκε μόνο στην πρώτη εκτέλεση του ντε λα Κρους, αποκρούοντας εν συνεχεία τα πέναλτι του Νιγκές, Πέδρο, Περέιρα και Αραούχο! Ούτε η Παρί ήταν ιδιαίτερα εύστοχη, χάνοντας δύο πέναλτι με Ντεμπελέ και Μπαρκολά, ωστόσο οι Βιτίνια και Μέντες αποδείχθηκαν ψυχραιμότεροι των συμπαικτών τους με την Παρί να επικρατεί τελικά με 2-1.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ (105' Εντζαντού), Λι (35' Μαγιουλού, 64' Μπαρκολά), Κραβατσχέλια (90' Εμπαγιέ), Ντουέ (79' Ντεμπελέ)

Φλαμένγκο (Φελίπε Λουίς): Ρόσι, Βαρέλα, Ορτίς, Λέο Περέιρα, Άλεξ Σάντρο, Πουλγκάρ (74' ντε λα Κρους), Ζορζίνιο (75' Νιγκές), Καρασκάλ (56' Πέδρο), ντε Αρασκαέτα (74' Έβερτον), Πλάτα, Ενρίκε (90+2' Αραούχο)