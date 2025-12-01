Ένας πρώην συμπαίκτης του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του, πως ο Βραζιλιάνος επιθετικός πάσχει από κλειστοφοβία.

Ο Αλεξάντερ Λετελιέ, ήταν για πολλά χρόνια ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν και υπήρξε συμπαίκτης, μεταξύ άλλων, με την τριάδα Μέσι, Μπαπέ, Νεϊμάρ.

Ο Γάλλος κίπερ λοιπόν σε πρόσφατη συνέντευξη του, μίλησε για την συνεργασία του με αυτούς τους τρεις επιθετικούς και εξομολογήθηκε παράλληλα μία αστεία ιστορία με πρωταγωνιστή τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, ο οποίος τώρα αγωνίζεται με την Σάντος στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

«Μια μέρα σοκαρίστηκα με αυτό που είδα. Ήμασταν ακόμα στο προπονητικό κέντρο Camp des Loges. Πήγα στην τουαλέτα και είδα τον Νεϊμάρ να κάθεται στην λεκάνη και να κάνει την ανάγκη του με την πόρτα ορθάνοιχτη», άρχισε να αφηγείται στην γαλλική εφημερίδα «L'Equipe».

«Όταν τον βλέπω έτσι, λέω στον εαυτό μου: "Μα κάλα το κανεί αυτό με την πόρτα ανοιχτή;" Βγαίνω αμέσως έξω, και ο Αμπντού Ντιαλό με βλέπει να αναρωτιέμαι μόνος μου. Μου λέει: "Άλεξ, τι τρέχει;" Του λέω: "Περίμενε, μόλις πήγα στις τουαλέτες και ο Νεϊ είναι μέσα και κάνει την ανάγκη του με την πόρτα ανοιχτή". Και μου λέει: "Είναι φυσιολογικό, το κάνει αυτό επειδή έχει κλειστοφοβία. Δεν κλείνει ποτέ την πόρτα σε κλειστούς χώρους, την αφήνει πάντα ανοιχτή"».

Mais c'est quoi cette 𝗔𝗡𝗘𝗖𝗗𝗢𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗨 racontée par Alexandre Letellier sur Neymar ?! 😭😭🚽



"À l'époque, on était encore au Camp des Loges avec le PSG. Un jour, je vais aux toilettes, 𝗝'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗘𝗧 𝗝𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗦 "𝗡𝗘𝗬" 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦… pic.twitter.com/GVre1V0Weu — Footballogue (@Footballogue) November 29, 2025

Ο Λετελιέ, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο μόνο επίσημους αγώνες με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, συμπλήρωσε ότι ο Νεϊμάρ είναι ο πιο εντυπωσιακός παίκτης με τον οποίο έχει συνεργαστεί ποτέ: «Στα ρόντος ή στα παιχνίδια με μικρές ομάδες, είχες την αίσθηση ότι όλα πήγαιναν με εκατό χιλιόμετρα την ώρα, ενώ για αυτόν το παιχνίδι κινούταν σε αργούς ρυθμούς. Μπορούσε να ελέγξει το τέμπο και να δημιουργήσει χώρους και καταστάσεις που ήταν αδιανόητες για όλους τους άλλους».