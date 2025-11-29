Ο Νεϊμάρ έπαιξε τραυματίας, σκόραρε και έσωσε τη Σάντος!
Η Σάντος κατάφερε να σωθεί και να γλυτώσει τον υποβιβασμό καθώς επικράτησε με 3-0 της Σπόρτ Ρεσιφιέ και παρέμεινε στα μεγάλα σαλόνια της Βραζιλίας, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ.
VAMOS, SANTOS! 🗣️ pic.twitter.com/JJMCfMjeRf— Santos FC (@SantosFC) November 29, 2025
Ο Βραζιλιάνος αστέρας μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «Βασιλιάς» από τους οπαδούς της Σάντος αλλά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν ένας πιστός... στρατιώτης καθώς παρά τον τραυματισμό που είχε στο γόνατο και τα «καμπανάκια» των γιατρών για να μην αγωνιστεί, εκείνος ρίχθηκε στη μάχη προκειμένου να βοηθήσει στη σωτηρία του συλλόγου.
Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, όχι απλώς βοήθησε αλλά εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή καθώς ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ και ο άνθρωπος που με δική του ασίστ διαμορφώθηκε το τελικό 3-0, με το οποίο η Σάντος πανηγυρίσει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.
Να θυμίσουμε πως ο αρχηγός της βραζιλιάνικης ομάδας είχε συνολικά 26 συμμετοχές φέτος με απολογισμό οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ.
🚨🇧🇷| GOOOAAAL NEYMAAAAR— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) November 29, 2025
Playing injured to save Santos from relegation! Neymar scores to make it 1-0pic.twitter.com/nV3EKTTqr7
