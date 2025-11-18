Η δικαστική διαμάχη μεταξύ Παρί και Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζεται με αρκετό ενδιαφέρον και τους πρωταθλητές Ευρώπης να αξιώνουν μυθικό ποσό.

Στα... δικαστήρια τα είπαν χθες (17/11) εκπρόσωποι της Παρί Σεν Ζερμέν και του Κιλιάν Μπαπέ, με αφορμή το μεταξύ τους «διαζύγιο» το καλοκαίρι του 2024 για τα... μάτια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, ο Γάλλος αστέρας ζητά επισήμως το ποσό των 240 εκατ. ευρώ από τους πρωταθλητές Ευρώπης, για μη καταβολή μισθών και μπόνους από πλευράς του συλλόγου.

Ωστόσο, και οι Παριζιάνοι δεν έμειναν με τα χέρια σταυρωμένα. Τα δημοσιεύματα από τη Γαλλία τονίζουν πως η ΠΣΖ απαιτεί από την πλευρά της το μυθικό ποσό των 440 εκατ. ευρώ, ως αποζημίωση για διάφορους λόγους, όπως η «βλάβη της φήμης» του κλαμπ και η απώλεια να λάβει η ομάδα χρήματα από πιθανή μεταγραφή του παίκτη.

«Ζητάμε 20 εκατομμύρια για βλάβη της φήμης, 60 εκατομμύρια για κακή πίστη στην εκτέλεση συμφωνίας του Αυγούστου 2023, 180 εκατομμύρια για απόκρυψη αυτής της συμφωνίας και 180 εκατομμύρια για απώλεια ευκαιρίας μεταγραφής του παίκτη», με τον Ρενό Σεμερτζιάν, έναν εκ των δικηγόρων της Παρί να επιβεβαιώνει πως η ομάδα ζητά το ποσό των 440 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση του Δικαστηρίου για αυτή τη διαμάχη που έχει «διαλύσει» τη σχέση των δυο πλευρών, θα εκδοθεί στις 16 Δεκεμβρίου.