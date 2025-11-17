Συνεχίζεται η νομική διαμάχη ανάμεσα σε Μπαπέ και Παρί, με τον Γάλλο να αξιώνει το ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση από τους Παριζιάνους για μη καταβολή πληρωμών!

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η νομική διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Κιλιάν Μπαπέ και την Παρί Σεν Ζερμέν μετά το μεταξύ τους «διαζύγιο» το καλοκαίρι του 2024. Το γυαλί της σχέσης τους ράγισε για τα καλά μετά την αποχώρηση του Γάλλου ως ελεύθερος για τη Ρεάλ Μαδρίτης κι έκτοτε οι μοναδικές επαφές τους έχουν περιοριστεί στα δικαστήρια.

Κι όπως ενημερώνουν πολλαπλά Μέσα από Γαλλία και Ισπανία, ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε στη νομική τους διαμάχη. Συγκεκριμένα οι δικηγόροι του Κιλιάν Μπαπέ στην ακρόαση της Δευτέρας (17/11) ζήτησαν το ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση από τους Παριζιάνους, οι οποίοι απάντησαν με δική τους μήνυση αξιώνοντας 180 εκατομμύρια ευρώ!

Οφειλές 55 εκατ. ευρώ προς τον Μπαπέ

Η αποζημίωση που ζητάει η πλευρά Μπαπέ εστιάζει σε οφειλές ύψους 55 εκατομμυρίων που χρωστάει το γαλλικό κλαμπ προς την πλευρά του παίκτη, ένα ποσό που η Παρί αρνείται να καταβάλει. Σύμφωνα άλλωστε με την πλευρά των Παριζιάνων οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει το συγκεκριμένο ποσό να μην καταβληθεί στον ποδοσφαιριστή για τους τελευταίους του μήνες στο Παρίσι, ως ένα είδος «αποζημίωσης» προς το κλαμπ για το γεγονός πως ο Μπαπέ θα αποχωρούσε ως ελεύθερος.

Πλέον η νομική μάχη θα κριθεί από το είδος του συμβολαίου που υπέγραψαν οι δυο πλευρές πίσω στο 2022. Συγκεκριμένα η πλευρά Μπαπέ ισχυρίζεται ότι το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν που θεωρείται ορισμένου χρόνου θα έπρεπε να χαρακτηριστεί αορίστου. Ο Γάλλος πατάει πάνω στο γεγονός πως πίσω στο καλοκαίρι του 2023 είχε επικοινωνήσει προς την Παρί την πρόθεσή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του και το κλαμπ τον τιμώρησε, θέτοντάς τον εκτός ομάδας στην προετοιμασία.

Το νομικό προηγούμενο με Ραμπιό

Μια ιστορία που είχε επαναληφθεί και με την περίπτωση του Αντριάν Ραμπιό, ο οποίος προσέφυγε στα δικαστήρια και πρόσφατα δικαιώθηκε από το Εφετείο του Παρισιού, που έκρινε πως η Παρί χρησιμοποίησε καταχρηστικά το σύστημα των προσωρινών συμβολαίων και μάλιστα τιμώρησε τον παίκτη χωρίς νόμιμη βάση (τον απομόνωσε από την ομάδα). Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί νομικό προηγούμενο που μπορεί να βοηθήσει την πλευρά Μπαπέ.

Ο Μπαπέ καταγγέλλει την Παρί για παράνομη διακοπή εργασιακής σχέσης, για μη καταβολή δεδουλευμένων πληρωμών, ενώ η αποζημίωση θα αυξηθεί εφόσον το συμβόλαιό του θεωρηθεί αορίστου χρόνο. Εφόσον δικαιωθεί, η αποζημίωση μέσω αναδρομικών μισθών, ηθικής βλάβης και αστικής ευθύνης μπορεί να αγγίξει το ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ, πολύ παραπάνω δηλαδή από τα 55 εκατομμύρια ευρώ που αρνείται να πληρώσει η Παρί ως οφειλές προς τον Γάλλο.

Από την πλευρά τους τα 180 εκατομμύρια ευρώ που ζητούν οι Παριζιάνοι μέσω της μήνυσής τους αφορούν την αθέτηση της συμφωνίας από τον 26χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος υποστηρίζεται πως είχε καθησυχάσει την Παρί λέγοντας πως θα έφευγε από τη Γαλλία μόνο με κανονική μεταγραφή κι όχι ως ελεύθερος.