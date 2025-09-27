Ντεμπελέ: «Ο πρίγκιπας που έγινε βασιλιάς» - Εντυπωσιάζει το κορεό στο «Παρκ Ντε Πρενς»

Νίκος Κικίδης
Ντεμπελέ - Χρυσή Μπάλα

Το «Παρκ Ντε Πρενς» φόρεσε τα... καλά του στον αγώνα της Παρί κόντρα στην Οσέρ, με τον κόσμο να ντύνει περιμετρικά το γήπεδο με κορεό σε ρυθμούς... Χρυσής Μπάλας!

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ δεν είχε...αντίπαλο στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, καθώς όπως αποδείχθηκε άφησε πολύ πίσω στη δεύτερη τον Λαμίν Γιαμάλ και ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για το 2025.

Λίγες ημέρες μετά την απονομή του με τη Χρυσή Μπάλα, ο κόσμος της Παρί τον τίμησε με ένα επιβλητικό κορεό που δέσποζε στο «Παρκ Ντε Πρενς» για να γιορτάσει μαζί του την ιστορική στιγμή.

«Ο πρίγκιπας της πόλης που έγινε βασιλιάς του κόσμου» ήταν το μήνυμα στο κορεό, το οποίο εξαπλώθηκε περιμετρικά του γηπέδου στα χρώματα της Παρί και από την απέναντι πλευρά δέσποζε η φιγούρα του Λουίς Ενρίκε, μαζί με τη συλλογή τροπαίων που κατέκτησε πέρσι στο Παρίσι.

 
     

