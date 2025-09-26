Χρυσή Μπάλα: Ο Ντεμπελέ δεν... είδε τον Γιαμάλ στην ψηφοφορία - Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αναδείχθηκε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/9) κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 2025 στη λαμπρή τελετή του Παρισιού!
Γνωστή έγινε και η αναλυτική βαθμολογία κατάταξης, εκεί όπου ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν συγκέντρωσε στην ψηφοφορία 1.380 βαθμούς, ξεπερνώντας κατά πολύ τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα τερμάτισε στην δεύτερη θέση με 1.059 βαθμούς, δηλαδή 321 λιγότερους από τον Ντεμπελέ.
Δείτε ΕπίσηςΧρυσή Μπάλα: Κορυφαίος στον κόσμο ο Ουσμάν Ντεμπελέ!
Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, το τελικό αποτέλεσμα είχε κριθεί στην... κόψη του ξυραφιού, μιας και ο Ρόδρι κέρδισε το βραβείο με μόλις 41 βαθμούς περισσότερους από τον Βινίσιους (1.170 βαθμούς έναντι 1.129).
Αναλυτικά η πρώτη 10άδα
1. Ουσμάν Ντεμπελέ, 1.380 βαθμοί
2. Λαμίν Γιαμάλ, 1.059 βαθμοί
3. Βιτίνια, 703 βαθμοί
4. Μοχάμεντ Σαλάχ, 657 βαθμοί
5. Ραφίνια, 620 βαθμοί
7. Κιλιάν Μπαπέ, 378 βαθμοί
8. Κόουλ Πάλμερ, 211 βαθμοί
9. Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, 172 βαθμοί
10. Νούνο Μέντες, 171 βαθμοί
✨ What you need to know about Ousmane Dembélé's victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY— Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.