Γνωστοί έγιναν οι συνολικοί πόντοι που συγκέντρωσαν ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Λαμίν Γιαμάλ και οι... υπόλοιποι στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, με τον Γάλλο παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν να ξεφεύγει κατά πολύ από τον Ισπανό.

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αναδείχθηκε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/9) κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 2025 στη λαμπρή τελετή του Παρισιού!

Γνωστή έγινε και η αναλυτική βαθμολογία κατάταξης, εκεί όπου ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν συγκέντρωσε στην ψηφοφορία 1.380 βαθμούς, ξεπερνώντας κατά πολύ τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα τερμάτισε στην δεύτερη θέση με 1.059 βαθμούς, δηλαδή 321 λιγότερους από τον Ντεμπελέ.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, το τελικό αποτέλεσμα είχε κριθεί στην... κόψη του ξυραφιού, μιας και ο Ρόδρι κέρδισε το βραβείο με μόλις 41 βαθμούς περισσότερους από τον Βινίσιους (1.170 βαθμούς έναντι 1.129).

Αναλυτικά η πρώτη 10άδα

1. Ουσμάν Ντεμπελέ, 1.380 βαθμοί

2. Λαμίν Γιαμάλ, 1.059 βαθμοί

3. Βιτίνια, 703 βαθμοί

4. Μοχάμεντ Σαλάχ, 657 βαθμοί

5. Ραφίνια, 620 βαθμοί

7. Κιλιάν Μπαπέ, 378 βαθμοί

8. Κόουλ Πάλμερ, 211 βαθμοί

9. Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, 172 βαθμοί

10. Νούνο Μέντες, 171 βαθμοί