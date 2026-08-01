Πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Μίκα Γκοντς είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας συμφωνήσει με τον ίδιο και συζητώντας πλέον με τον Άγιαξ, ενώ παίρνει και τον Ακλιούς από τη Μονακό.

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε συνεχίζει να δουλεύει με πιο χαμηλό προφίλ απ' ότι τη συνηθίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, επενδύοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και όχι σε ακριβούς και ήδη φτασμένους σταρ.

Στο πλαίσιο αυτό η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι έτοιμη να αποκτήσει ένα από τα πιο hot πρότζεκτ, τον 21χρονο Μίκα Γκοντς. Ο Βέλγος αριστερός εξτρέμ ανήκει στον Άγιαξ, στου οποίου την πρώτη ομάδα βρίσκεται από το 2024.

Έχει ήδη καταγράψει 113 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 25 γκολ και 27 ασίστ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έδωσε τα χέρια με τους Πρωτευουσιάνους. Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, ο Αίαντας ζητάει ένα ποσό κοντά στα 60 εκατ. ευρώ και, εφόσον οι ομάδες τα βρουν, τότε ο Γκοντς θα υπογράψει με την Παρί.

🚨🔴🔵 Mika Godts has given green light to Paris Saint-Germain project!



Official negotiations club to club are underway with Ajax request around €60m.



Godts, ready to accept personal terms if the two clubs get the deal done. PSG are optimistic.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/TFS2RG7BlK August 1, 2026

Παράλληλα, υπάρχει συμφωνία και για τον Μαγνές Ακλιούς, τον 24 ετών winger της Μονακό, τον οποίο η Παρί θα κάνει δικό της για ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, όπως γράφει ο Ρομάνο.

Ο Ακλιούς έδωσε το τελικό «ΟΚ» και την ερχόμενη εβδομάδα θα περάσει ιατρικά, πριν υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031.