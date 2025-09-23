Πλέον, το βιογραφικό του λέει: Ουσμάν Ντεμπελέ, κάτοχος Χρυσής Μπάλας, Champions League, Mουντιάλ και όχι... κολλημένος με το PlayStation. Για το τελευταίο, αφήνει τους φαν να τον επιλέγουν για την ομάδα τους ως τον απόλυτο σταρ!

«Théâtre du Châtelet» στο Παρίσι, λίγο πριν τις 12 το βράδυ, ο τελευταίος φάκελος σε μια βραδιά που είχε τραβήξει αρκετά. Στη σκηνή ανεβαίνει ο Ροναλντίνιο, φορώντας σκουρόχρωμα γυαλιά, η αύρα από τις ημέρες της μαγείας του ακόμα τον ακολουθεί, έστω και ξεθωριασμένη. Και στην αίθουσα, κυρίως στις θέσεις των θεωρείων, όπου κάθονται οι φίλοι του Ουσμάν Ντεμπελέ, ήδη αρχίζουν να τραγουδούν το σύνθημα του γηπέδου: «Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or».

Σαν να μπορούσε μαγικά να αλλάξει το όνομα μέσα στον φάκελο, αν ήταν το λάθος. Έξω από το θέατρο έχουν συγκεντρωθεί Ultras της Παρί ανυπομονώντας για το πώς πρέπει να τελειώσει αυτή η βραδιά. Ο Ντεμπελέ θεωρούνταν ανέκαθεν πολύ ταλαντούχος, αλλά από τότε που η Παρί Σεν Ζερμέν τον έβαλε στην κορυφή της επίθεσής της, ο Γάλλος δεν μπορεί να σταματηθεί.

Οι συζητήσεις που έγιναν πριν από την 69η απονομή της Χρυσής Μπάλας ήταν πολλές και έντονες. Ο Ντεμπελέ, σταρ χωρίς ύφος από την Παρί, 28 ετών, ή ο Λαμίν Γιαμάλ, μόλις 18, ο μάγος της Μπαρτσελόνα; Ποιος διαμόρφωσε περισσότερο τη σεζόν; Ποιος άφησε το σημάδι του, που θα θυμόμαστε και σε μερικά χρόνια;

Στις γαλλικές εφημερίδες υπήρχαν απόψεις υπέρ και κατά, αλλά φυσικά κυρίως υπέρ του «Dembouz». Τα κέρδισε όλα με την Παρί, ακόμα και το Champions League, για τον οποίο στο Παρίσι ονειρεύονταν τόσο καιρό, που είχαν αρχίσει να συμβιβάζονται με την ιδέα πως ίσως να μη συμβεί ποτέ.

Στη Βαρκελώνη λέγεται πως η Παρί και το Κατάρ, οι ιδιοκτήτες της Παρί, έκαναν λόμπινγκ με πολύ άκομψο τρόπο στους 100 δημοσιογράφους από τις 100 κορυφαίες ποδοσφαιρικές χώρες, που καλούνται κάθε χρόνο να ψηφίσουν. Όλα αυτά για να ψηφίσουν υπέρ του Ντεμπελέ. Στην Παρί, πάλι, κατηγορούν τους Καταλανούς ότι αυτοί ήταν που έπαιζαν πιο βρώμικα παρασκηνιακά. Το ίδιο έργο κάθε χρόνο, πριν τελικά στρώσουν το κόκκινο χαλί μπροστά στο όμορφο κτίριο του «Châtelet».

Μπροστά στο τέρμα, πριν από λίγα χρόνια, ο Ντεμπελέ έμοιαζε αδέξιος, με τα τελειώματά του να προκαλούν και… γέλια. Αλλά μπορούσε να τρέξει όπως λίγοι. Αυτό μπορούσε από παιδί, έτσι μεγάλωσε. Γι’ αυτό και η Ρεν τον πήρε νεαρό και δεν έχασε. Μετά πήγε στη Ντόρτμουντ για ένα σύντομο πέρασμα. Το 2017 τον απέκτησε η Μπαρτσελόνα για το αστρονομικό ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που φαινόταν γελοίο ακόμα και πριν αποκαλυφθεί το οικονομικό χάος της Μπάρτσα.

Ο Ντεμπελέ έγινε σύμβολο αυτής της σπατάλης. Πάλι σκόραρε σπάνια. Και συχνά αργούσε στην προπόνηση, λέγεται ότι έπαιζε Playstation μέχρι αργά τη νύχτα. Μετά τραυματίστηκε σοβαρά. Το 2023 η Μπαρτσελόνα τον πούλησε στην Παρί για 50 εκατομμύρια, όχι και το καλύτερο deal. Κι όμως αυτός ο παίκτης στα καλά του διαστήματα είχε αριθμούς καλύτερους κι από του Νεϊμάρ. Αλλά μόνο εκλάμψεις!

Στην Παρί Σεν Ζερμέν αρχικά ήταν στη σκιά του ανθρώπου που έλαμπε περισσότερο από κάθε άλλον στη γενιά του: του Κιλιάν Μπαπέ. Και στην εθνική, στους Μπλε, ο Μπαπέ ήταν πάντα ο σταρ, αλλά λίγο ένοιαζε τον Ντεμπελέ. Λένε ότι έχει καλή ανατροφή και μεγάλη ταπεινότητα.Στο βιογραφικό του προστίθεται πλέον και το ότι παίζει λιγότερο Playstation και βλέπει για ώρες ντοκιμαντέρ, κυρίως για δικτάτορες.

O Ντεμπελέ δεν έμεινε στη σκιά του Μπαπέ!

Όταν ο Μπαπέ έφυγε από την Παρί το καλοκαίρι του 2024, ο «Dembouz» βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο: το πρόσωπο του στις αφίσες, ο σούπερ σταρ της Ligue 1, με 1,5 εκατομμύρια ευρώ μικτά τον μήνα, ο πιο ακριβοπληρωμένος. Η Παρί του έδωσε το «10». Αρχικά, οι εμφανίσεις του ήταν μέτριες, η γνωστή ιστορία. Ο προπονητής Λουίς Ενρίκε τον άφησε στον πάγκο σε αγώνα Champions League με την Άρσεναλ.

Σήμερα λέει πως ήταν η καλύτερη απόφασή του. Ήταν χειμώνας, η Παρί κοντά στον αποκλεισμό. Ο Ντεμπελέ ξύπνησε, ντροπιασμένος, και ανέλαβε ηγετικό ρόλο κάτι που δεν του το είχαν πιστώσει ποτέ. Ο Λουίς Ενρίκε τον μετατόπισε από τα δεξιά στην κορυφή, πιο κοντά στο γκολ. Ο «Dembouz», λένε οι φαν του, έπαιζε πολλούς ρόλους σε έναν: Αρχιζε επιθέσεις ως «ψευτοεξάρι», εμφανιζόταν δευτερόλεπτα μετά στο πλάι ως «επτάρι» ή «έντεκα» και τελείωνε τη φάση ως «εννιάρι».

Θέλετε αριθμούς; 35 γκολ σε 53 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, ένας εντυπωσιακός απολογισμός. Προσθέστε και 14 ασίστ. Τα περισσότερα από αυτά σε μισή σεζόν. Ίσως η καλύτερη μισή σεζόν παίκτη και ομάδας τα τελευταία χρόνια. Στον τελικό του Champions League εναντίον της Ίντερ στο Μόναχο, συμμετείχε στα 3 από τα 5 γκολ της Παρί. Ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε: «Για το πώς αμύνθηκε, θα έδινα στον κύριο Ουσμάν Ντεμπελέ τη Χρυσή Μπάλα».



Και έτσι, ο Ροναλντίνιο ανοίγει τον φάκελο. Θα έπρεπε να πει όλη τη φράση: «Η Χρυσή Μπάλα πηγαίνει στον...». Αλλά λέει απλώς: «Ντεμπελέ». Ο Γάλλος ανεβαίνει στη σκηνή. Κάνει μια μεγάλη ευχαριστήρια ομιλία, φανερά ακατέργαστη, όχι αποστηθισμένη. Η φωνή αρχίζει να σπάει, όταν όμως αναφέρεται στη μητέρα του, που μεγάλωσε μόνη της αυτόν και τα αδέλφια του λυγίζει. Μια συγκινητική στιγμή, καθαρή, ούτε για τα social, ούτε για τα likes.

O Ντεμπελέ έγινε ο έκτος Γάλλος που κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα. Είχαν προηγηθεί οι: Ρεϊμόν Κοπά (1958), Μισέλ Πλατινί (τρεις συνεχόμενες φορές, 1983–1985), Ζαν-Πιερ Παπέν (1991), Ζινεντίν Ζιντάν (1998), Καρίμ Μπενζεμά (2022) και η «Parisien» σχολίασε: «Ο Ντεμπελέ από τη Νορμανδία, γιος μιας Μαυριτανής και ενός Γάλλου με Σενεγαλέζικες ρίζες, εκπροσωπεί τη θαυμάσια ποικιλομορφία του γαλλικού ποδοσφαίρου, όπως και τέσσερις προκάτοχοί του».