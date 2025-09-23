Με νεύρα και ένταση έληξε το Classique μεταξύ της Μαρσέιγ και της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς οι παίκτες των Παριζιάνων τα έβαλαν με σεκιουριτά, ο οποίος... χαστούκισε τον Λούκας Μπεράλντο!

Classique με τα όλα του το ντέρμπι στο «Βελοντρόμ»! Η Μαρσέιγ υποχρέωσε την Παρί Σεν Ζερμέν στην πρώτη της ήττα (1-0) στη σεζόν και μάλιστα επικράτησε της μεγάλη της αντιπάλου στη Μασσαλία μετά από 14 χρόνια.

Κάτι που από μόνο του αποτελούσε αφορμή για πανηγυρισμούς από πλευράς γηπεδούχων, με τον κόσμο να συμμετέχει στο... πάρτι μετά το ματς, ωστόσο στον αγωνιστικό χώρο τα πράγματα ξέφυγαν μετά το τελικό σφύριγμα.

Στο κέντρο του γηπέδου, οι Χακίμι, Ρουίθ, Μαρκίνιος και Κβαρατσχέλια έκαναν «ντου» σε σεκιουριτά, ο οποίος όπως έγινε γνωστό ήταν υπεύθυνος για την προστασία των διαιτητών. Στο σημείο έσπευσε στιγμές μετά και ο Λούκας Μπεράλντο που άρχισε να του τη λέει σε έντονο ύφος.

Τη στιγμή που τον έπιασε από το κολάρο, ο σεκιουριτάς αντεπιτέθηκε και χτύπησε τον 21χρονο ποδοσφαιριστή της Παρί για να απελευθερωθεί από τη λαβή του. Τελικά, οι παίκτες της Μαρσέιγ μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν και να κατευνάσουν τα πνεύματα και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.