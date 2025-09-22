Παρί Σεν Ζερμέν: Τα σάρωσαν όλα οι Γάλλοι και αναδείχθηκαν κορυφαία ομάδα στον κόσμο
Η αλλαγή πολιτικής πέτυχε και με το παραπάνω. Η Παρί απομακρύνθηκε από το δόγμα του σούπερσταρ, αγκάλιασε τα πλεονεκτήματα της ομαδικής προσπάθειας και στο τέλος ανταμείφθηκε με το τρεμπλ και με ένα τρόπαιο που για χρόνια έμοιαζε με εμμονή: Με το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Champions League.
Στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας ήταν αναμενόμενο πως σαρώσει στην κατηγορία της κορυφαίας ομάδας της προηγούμενης σεζόν και τελικά δεν υπήρξε... έκπληξη. Όπως αναμενόταν οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ως η κορυφαία ομάδα της περσινής περιόδου, σε ένα ακόμα παράσημο για τον αρχιτέκτονα, Λουίς Ενρίκε, που με τη σειρά του τιμήθηκε με το βραβείο του κορυφαίου προπονητή.
Paris-SG is the Men Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Congrats @PSG_inside 💙❤️#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/M6vOOj8zRw
