Καμία έκπληξη στην κατηγορία περί κορυφαίας ομάδας στον κόσμο στα βραβεία της Χρυσής Μπάλας, με την Παρί Σεν Ζερμέν να συνθλίβει τον ανταγωνισμό.

Η αλλαγή πολιτικής πέτυχε και με το παραπάνω. Η Παρί απομακρύνθηκε από το δόγμα του σούπερσταρ, αγκάλιασε τα πλεονεκτήματα της ομαδικής προσπάθειας και στο τέλος ανταμείφθηκε με το τρεμπλ και με ένα τρόπαιο που για χρόνια έμοιαζε με εμμονή: Με το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Champions League.

Στα γκαλά της Χρυσής Μπάλας ήταν αναμενόμενο πως σαρώσει στην κατηγορία της κορυφαίας ομάδας της προηγούμενης σεζόν και τελικά δεν υπήρξε... έκπληξη. Όπως αναμενόταν οι Παριζιάνοι αναδείχθηκαν ως η κορυφαία ομάδα της περσινής περιόδου, σε ένα ακόμα παράσημο για τον αρχιτέκτονα, Λουίς Ενρίκε, που με τη σειρά του τιμήθηκε με το βραβείο του κορυφαίου προπονητή.