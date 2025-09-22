Την ώρα που ένα κάρο ονόματα της Παρί βραβεύονταν ή ήταν υποψήφια στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας, η Μαρσέιγ έβαψε γαλάζιο το Classique (1-0) και χάλασε τη βραδιά της Παρί.

Πίσω στο Παρίσι τα ονόματα της Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν... παρέλαση στις υποψηφιότητες της Χρυσής Μπάλας. Την ίδια ώρα ωστόσο και αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στο «Βελοντρόμ» της Μασσαλίας, η Μαρσέιγ επέβαλε στο γήπεδο μια διαφορετική πραγματικότητα. Στο αναβληθέν Classique που διεξήχθη την ίδια ώρα με την εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας, οι Μασσαλοί πήραν τη νίκη με 1-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν και της χάλασαν τη λαμπερή βραδιά με τον χειρότερο τρόπο.

Το γκολ του Αγέρ από το 5΄έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους, όταν ο Μαροκινός σκόραρε από κοντά για το 1-0. Οι Παριζιάνοι άργησαν να πάρουν μπρος, έδειξαν να... αφυπνίζονται στο β΄μέρος, αλλά το γκολ της ισοφάρισης δεν ήρθε ποτέ. Μεγάλη συνδρομή σε αυτό είχε βέβαια και ο εξαιρετικός Ρούλι με φοβερή επέμβαση στο 87΄για να αρνηθεί το 1-1 σε σουτ του Βιτίνια.

Στις καθυστερήσεις ο προπονητής των Μασσαλών, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κι έχασε το νικηφόρο φινάλε στον αγώνα, με τη Μαρσέιγ ν αντέχει στην πίεση και να πανηγυρίζει τη νίκη με 1-0 που την ανέβασε στην 6η θέση και υποχρέωσε τους Παριζιάνους να συγκατοικήσουν στην κορυφή παρέα με Μονακό και Λυών.