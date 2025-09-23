Ντεμπελέ: Άφησε τον κόσμο να αγγίξει τη Χρυσή Μπάλα μετά την απονομή
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο και νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, με τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν να παραλαμβάνει το βραβείο από τα χέρια του θρυλικού Ροναλντίνιο στη φαντασμαγορική τελετή της 69ης απονομής.
Ο παίκτης των Παριζιάνων, αποχώρησε από το θέατρο Σατελέ μέσα σε κλίμα αποθέωσης από τους φιλάθλους της PSG που είχαν περικυκλώσει τον χώρο, ανάβοντας καπνογόνα και κάνοντας την ατμόσφαιρα στο Παρίσι άκρως πανηγυρική.
Ο 28χρονος συμμετείχε με τη σειρά του στους πανηγυρισμούς, χαιρετώντας τον κόσμο που είχε κατακλύσει τον προαύλιο χώρο του θεάτρου, ενώ δε δίστασε να αφήσει όσους βρίσκονταν πιο κοντά στα κάγγελα να αγγίξουν τη Χρυσή Μπάλα, με το στιγμιότυπο φυσικά να κάνει τον γύρο των social media.
Man of the people: Ousmane Dembélé let fans in Paris touch the Ballon d'Or 🤗 pic.twitter.com/Kn931G6gLI— B/R Football (@brfootball) September 22, 2025
Ousmane Dembélé is celebrating his Ballon d'Or win with PSG fans in Paris 🔥— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 22, 2025
He is even letting some touch the prized trophy 🏆 pic.twitter.com/ef5ebvQAi1
Ousmane Dembélé leaving the Théâtre du Châtelet, in front of the PSG fans! #ballondor pic.twitter.com/m439JfNmnA— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
