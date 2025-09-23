Ντεμπελέ: Άφησε τον κόσμο να αγγίξει τη Χρυσή Μπάλα μετά την απονομή

Σπουδαία κίνηση από τον Ουσμάν Ντεμπελέ, που άφησε φιλάθλους της Παρί Σεν Ζερμέν να αγγίξουν τη Χρυσή Μπάλα στους πανηγυρισμούς έξω απο το θέατρο Σατελέ.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο και νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, με τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν να παραλαμβάνει το βραβείο από τα χέρια του θρυλικού Ροναλντίνιο στη φαντασμαγορική τελετή της 69ης απονομής.

Ο παίκτης των Παριζιάνων, αποχώρησε από το θέατρο Σατελέ μέσα σε κλίμα αποθέωσης από τους φιλάθλους της PSG που είχαν περικυκλώσει τον χώρο, ανάβοντας καπνογόνα και κάνοντας την ατμόσφαιρα στο Παρίσι άκρως πανηγυρική.

Ο 28χρονος συμμετείχε με τη σειρά του στους πανηγυρισμούς, χαιρετώντας τον κόσμο που είχε κατακλύσει τον προαύλιο χώρο του θεάτρου, ενώ δε δίστασε να αφήσει όσους βρίσκονταν πιο κοντά στα κάγγελα να αγγίξουν τη Χρυσή Μπάλα, με το στιγμιότυπο φυσικά να κάνει τον γύρο των social media.

 

     

