Champions League: Οι πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου
Στην τελική του ευθεία μπαίνει το φετινό Champions League, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) θα διεξαχθεί η κλήρωση για τη φάση των «16».
Οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης για τη σεζόν 2025-2026 θα μάθουν τον αντίπαλό τους, με τα πρώτα παιχνίδια να λαμβάνουν χώρα στις 10 και 11 Μαρτίου και τις ρεβάνς στις 17 και 18 του μήνα. Φυσικά, κάθε ομάδα γνωρίζει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.
🚨 16/16 CLUBS in the UCL - R16 are set!February 25, 2026
🔮 Draw will be made on Friday at 12:00 CET! pic.twitter.com/9XUxNj4hxj
Πέραν αυτού όμως, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει βγάλει τις πιθανότητες για την κατάκτηση της «κούπας με τα μεγάλα αυτιά», με πρώτο φαβορί να είναι η Άρσεναλ, έχοντας 29%. Ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 15%, η Μάντσεστερ Σίτι με 12% και η Λίβερπουλ με 10%.
Φυσικά, όλα αυτά είναι δεδομένο πως θα αλλάξουν μετά την κλήρωση, καθώς θα είναι πιο ξεκάθαρη η κατάσταση, ωστόσο αίσθηση προκαλεί πως η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης, συγκεντρώνει μόλις το 5% των πιθανοτήτων.
🔺 To make 🔵 UCL quarterfinals (pre-draw):— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 26, 2026
87% 🏴 Arsenal
79% 🇩🇪 Bayern München
77% 🏴 Liverpool
72% 🏴 Manchester City
55% 🏴 Tottenham Hotspur
54% 🇪🇸 Barcelona
54% 🏴 Chelsea
51% 🇵🇹 Sporting CP
51% 🇪🇸 Real Madrid
50% 🇫🇷 PSG
42% 🏴 Newcastle United
41% 🇪🇸 Atlético… pic.twitter.com/T90yPsl4A0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.