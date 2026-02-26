Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έβγαλε τις πιθανότητες για κατάκτηση του φετινού Champions League, πριν την κλήρωση των «16».

Στην τελική του ευθεία μπαίνει το φετινό Champions League, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) θα διεξαχθεί η κλήρωση για τη φάση των «16».

Οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης για τη σεζόν 2025-2026 θα μάθουν τον αντίπαλό τους, με τα πρώτα παιχνίδια να λαμβάνουν χώρα στις 10 και 11 Μαρτίου και τις ρεβάνς στις 17 και 18 του μήνα. Φυσικά, κάθε ομάδα γνωρίζει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Πέραν αυτού όμως, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει βγάλει τις πιθανότητες για την κατάκτηση της «κούπας με τα μεγάλα αυτιά», με πρώτο φαβορί να είναι η Άρσεναλ, έχοντας 29%. Ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 15%, η Μάντσεστερ Σίτι με 12% και η Λίβερπουλ με 10%.

Φυσικά, όλα αυτά είναι δεδομένο πως θα αλλάξουν μετά την κλήρωση, καθώς θα είναι πιο ξεκάθαρη η κατάσταση, ωστόσο αίσθηση προκαλεί πως η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης, συγκεντρώνει μόλις το 5% των πιθανοτήτων.