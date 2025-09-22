Χρυσή Μπάλα: Ήταν σωστή η απονομή στον Ντεμπελέ; (poll)

Νίκος Κικίδης
Ντεμπελέ χρυσή Μπάλα

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ θριάμβευσε στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, αλλά το Gazzetta θέτει νέα: Συμφωνείτε με τη βράβευση του Γάλλου ως κορυφαίος στον κόσμο;

Ουσμάν Ντεμπελέ, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο! Ο Γάλλος εξτρέμ ήταν καταλυτικός σε μια ονειρική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, την οποία οδήγησε σε ένα απίστευτο τρεμπλ με την κατάκτηση πρωταθλήματος, Κυπέλλου και φυσικά του Champions League.

Στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, ο Ντεμπελέ άφησε δεύτερο το... φαινόμενο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και τον συμπαίκτη του στην Παρί, Βιτίνια, για να κατακτήσει για πρώτη φορά το λαμπερό βραβείο. Στιγμές μετά την ανακοίνωση του νικητή, το Gazzetta σας παραδίδει τη σκυτάλη και θέτει το ερώτημα: Συμφωνείτε με το αποτέλεσμα; Ή στο μυαλό σας έχετε διαφορετικό νικητή;

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image, https://x.com/ballondor
     

