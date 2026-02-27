Δείτε αναλυτικά τις διασταυρώσεις από τους «16» μέχρι και τον μεγάλο τελικό του φετινού Champions League.

Κεφάτη ήταν η κληρωτίδα για τη φάση των «16» του φετινού Champions League, με τον καλεσμένο της UEFA, Ιβάν Ράκιτιτς να βγάζει ματσάρες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συναντηθεί για ακόμη μια σεζόν με τη Μάντσεστερ Σίτι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει με την Τσέλσι, ενώ από εκεί και πέρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα με τη Νιουκάστλ, της Λίβερπουλ με τη Γαλατάσαραϊ και της Άρσεναλ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, γνωστά έγιναν και τα μονοπάτια μέχρι τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης στις 30 Μαϊου, τα οποία μας προϊδεάζουν για... χάος.

Τα ζευγάρια των 16

Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου

Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται καλύτερα και στο παρακάτω bracket, ο νικητής από το Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι θα παίξει με εκείνον από το Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ, εκείνος του Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι με αυτόν από το Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου, αυτός από το Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα με εκείνον του Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ και τέλος ο νικητής του Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ με αυτόν του Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις

Προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ ή Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν Μονάχου

Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο Μαδρίτης ή Τότεναμ

Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ VS Μπάγερ Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ

Ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατάσαραϊ ή Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν Μονάχου

Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο Μαδρίτης ή Τότεναμ VS Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ ή Μπάγερ Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ