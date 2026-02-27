Σπουδαία ματς έβγαλε η κληρωτίδα για τη φάση των «16» του Champions League, με τα μεγαθήρια του θεσμού έτοιμα για την τελική ευθεία.

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League, βγάζοντας... ματσάρες.

Έξι ομάδες από την Αγγλία, τρείς από την Ισπανία, δυο από τη Γερμανία και μια από Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, Πορτογαλία και Νορβηγία μπήκαν στη διαδικασία που «γέννησε» σπουδαία ζευγάρια. Θυμίζουμε πως τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 17 και 18 του ίδιου μήνα.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι θα διασταυρώσουν ξανά τα «ξίφη» τους, η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει με την Τσέλσι, ενώ Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ έχουν μόνο στα χαρτιά εύκολο έργο.

Τα ζευγάρια των 16

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι

Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ

Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι

Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ