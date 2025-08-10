Χακίμι: «Αξίζω τη ''Χρυσή Μπάλα'', τα στατιστικά μου δεν είναι συνηθισμένα»

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν παραδέχθηκε σε συνέντευξή του πως αξίζει το βραβείο της φετινής «Χρυσής Μπάλας», έχοντας πίσω του μια γεμάτη σεζόν.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ονειρική για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς πέραν της κυριαρχίας στη Γαλλία, οι πρωτευουσίανοι έφτασαν στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το πρώτο Champions League της ιστορίας τους.

Στον τελικό απέναντι στην Ίντερ και το φανταστικό 5-0, ένας εκ των παικτών του Λουίς Ενρίκε που ξεχώρισε, ήταν ο Ασχράφ Χακίμι. Ο δεξιός φουλ-μπακ της Παρί με το γκολ που σημείωσε κατάφερε να γίνει ο πρώτος αμυντικός που σκοράρει σε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Μαροκινός άσος τελείωσε τη χρονιά με απίθανα στατιστικά: 11 γκολ και 16 ασίστ σε 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, και δικαίως μπήκε στους τελικούς 30 υποψήφιους για τη «Χρυσή Μπάλα». Μάλιστα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, φάνηκε αρκετά αισιόδοξος, λέγοντας πως αξίζει το βραβείο αναλογικά με τη θέση στην οποία αγωνίζεται αλλά και τα νούμερα που είχε.

«Το να ακούω το όνομά μου στη συζήτηση για τη “Χρυσή Μπάλα” είναι κάτι που δεν είχα καν φανταστεί. Αν μου δοθεί η ευκαιρία να τη διεκδικήσω, πιστεύω πως το αξίζω.

Κάναμε μια ιστορική σεζόν και δεν υπάρχουν πολλοί αμυντικοί που σκοράρουν σε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικό. Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι μέσος ή επιθετικός, όμως εγώ παίζω στην άμυνα και οφείλω να σκέφτομαι πρώτα την άμυνα. Τα στατιστικά μου φέτος δεν είναι συνηθισμένα για έναν αμυντικό. Πιστεύω πως όταν ένας αμυντικός καταφέρνει κάτι τέτοιο, αξίζει περισσότερη αναγνώριση από έναν επιθετικό», ήταν τα λόγια του 26χρονου μπακ.