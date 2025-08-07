Χρυσή Μπάλα: Όλοι οι υποψήφιοι για το βραβείο του 2025
Είναι ξανά… αυτή η εποχή του χρόνου. Η Equipe έβαλε τον ποδοσφαιρικόπ πλανήτη σε κλίμα Χρυσής Μπάλας. Η γαλλική εφημερίδα έβγαλε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 30 υποψηφίων για το σπουδαιότερο ατομικό βραβείο για τη χρονιά 2025.
Φυσικά η εντυπωσιακή πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν είχε την τιμητική της και γέμισε την 30άδα με οκτώ παίκτες της, ενώ δεν έλειψαν και μερικά από τα πιο λαμπερά ονόματα του χώρου όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Τζουντ Μπέλινγκγχαμ. Υπενθυμίζουμε ότι η τελετή απονομής για τη Χρυσή Μπάλα θα λάβει χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Πρόκειται για μια χρονιά με πολύ αμφίρροπη κούρσα όσον αφορά στον νικητή του βραβείου, ωστόσο μέχρι τώρα φαβορί για αυτό είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ που έκανε εκπληκτική χρονιά με την Παρί, όντας ο πρωταγωνιστής του τρεμπλ της.
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Όλοι οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025
- Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)
- Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)
- Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)
- Ασράφ Χακίμ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)
- Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)
- Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ)
- Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)
- Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)
- Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)
- Πέδρι (Μπαρτσελόνα)
- Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)
- Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)
- Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)
- Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)
- Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Φλόριαν Βερτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)
- Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)
