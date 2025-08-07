Στη δημοσιότητα βγήκαν τα ονόματα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα

Είναι ξανά… αυτή η εποχή του χρόνου. Η Equipe έβαλε τον ποδοσφαιρικόπ πλανήτη σε κλίμα Χρυσής Μπάλας. Η γαλλική εφημερίδα έβγαλε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 30 υποψηφίων για το σπουδαιότερο ατομικό βραβείο για τη χρονιά 2025.

Φυσικά η εντυπωσιακή πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν είχε την τιμητική της και γέμισε την 30άδα με οκτώ παίκτες της, ενώ δεν έλειψαν και μερικά από τα πιο λαμπερά ονόματα του χώρου όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Τζουντ Μπέλινγκγχαμ. Υπενθυμίζουμε ότι η τελετή απονομής για τη Χρυσή Μπάλα θα λάβει χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι. Πρόκειται για μια χρονιά με πολύ αμφίρροπη κούρσα όσον αφορά στον νικητή του βραβείου, ωστόσο μέχρι τώρα φαβορί για αυτό είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ που έκανε εκπληκτική χρονιά με την Παρί, όντας ο πρωταγωνιστής του τρεμπλ της.

Όλοι οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025