Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ιταλικό μέσο, ο Μάρκο Βεράτι αποκάλυψε για ποιον λόγο αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν και στο τι οδήγησε τον Λιονέλ Μέσι να πάρει την απόφαση για τη μεταγραφή του στο Παρίσι.

Σε συνέντευξή του σε ιταλικό μέσο ενημέρωσης, ο Μάρκο Βεράτι άνοιξε την καρδιά του για την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, εξηγώντας τους λόγους που τον ώθησαν να πει «αντίο» από τον γαλλικό σύλλογο, έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας. Παράλληλα, αποκάλυψε μια μοναδική εμπειρία που έζησε. Ένα δείπνο στην Ίμπιζα, το οποίο έπαιξε τον δικό του ρόλο στο να φέρει τον Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι.

Ο 32χρονος ζει τα τελευταία δύο χρόνια στη Μέση Ανατολή. Αρχικά φόρεσε τη φανέλα της Αλ Αραμπί στην οποία μετακόμισε το 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια μεταγραφή που κόστισε 45 εκατ. ευρώ και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Αλ Ντουχαΐλ.

Ο Ιταλός χαφ άφησε πίσω του μία ολόκληρη καριέρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία διήρκησε 11 σεζόν για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, επιλέγοντας την Ντόχα και το πρωτάθλημα του Κατάρ. Ο 32χρονος εξηγεί πως η απόφασή του δεν είχε να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά και με βαθύτερες, προσωπικές ανάγκες.

«Ας πούμε απλώς ότι χρειαζόμουν μια νέα πρόκληση, ένα νέο κίνητρο», είπε χαρακτηριστικά. «Ήδη γνώριζα την Ντόχα και πάντα μου άρεσε ,όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία, ήταν μια επιλογή ζωής. Και είμαι χαρούμενος γι’ αυτήν».

Σε αντίθεση με την καθημερινότητα στο Παρίσι, όπου η νίκη είχε γίνει παιχνιδάκι είπε: «Στο Παρίσι, η νίκη είχε γίνει κάτι αυτονόητο. Εδώ, ξαναείδα κάτι ‘παιδικό’, τη χαρά της νίκης, όπως όταν ήσουν παιδί. Ευτυχία. Στο Παρίσι, το να κερδίζεις είχε καταντήσει μονότονο, επαναλαμβανόμενο».

Ο Μάρκο Βεράτι αποκάλυψε την απίστευτη ιστορία πίσω από την έλευση του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν, με μια βραδιά που όπως ανέφερε ο ίδιος, έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι.

«Θυμάμαι μια φανταστική βραδιά που έγινε σχεδόν… μαγική, ήμασταν στην Ίμπιζα, και ο Νεϊμάρ μου λέει ότι το βράδυ θα δειπνήσουμε και με τον Λιονέλ Μέσι. Έτσι, βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι εγώ, ο Μέσι, ο Παρέδες, ο Νεϊμάρ και ο Ντι Μαρία. Μιλάμε, περνάμε καλά, και πρήζουμε το κεφάλι του Μέσι για να έρθει στην Παρί».



«Αργά το βράδυ αποχαιρετιόμαστε, και την επόμενη μέρα διαβάζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα σε εκείνον και την Μπαρτσελόνα. Το ίδιο απόγευμα, ο Νεϊμάρ με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “Μάρκο, ο Λέο έρχεται σε εμάς”. Απίστευτο. Από το να τον έχουμε απλώς στο τραπέζι, έγινε συμπαίκτης μας. Μια μαγική βραδιά».

