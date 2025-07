Πολύ κοντά στην Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται ο Λούκας Σεβαλιέ, ο οποίος θα αφήσει τη Λιλ και θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διαρκείας με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται να βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Λούκας Σεβαλιέ, με τις διαπραγματεύσεις με τη Λιλ να έχουν μπει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε πλήρη συμφωνία, με τη μεταγραφή να εκτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους.

Η Λιλ ζητούσε αρχικά ένα ποσό κοντά στα 55 εκατ. ευρώ, ωστόσο η Παρί είναι αισιόδοξη ότι η συμφωνία θα κλείσει τελικά στο ποσό που αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος. Ο 23χρονος Γάλλος τερματοφύλακας, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση του, έχει ήδη δώσει το «OK» για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are at final stages of Lucas Chevalier deal, here we go soon!



€40m deal being sorted directly between presidents Al Khelaifi and Letang as Lille ask for more add-ons, but very close.



Chevalier accepted a five year deal last week. pic.twitter.com/goHFOwkLYy