H Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε επάφες για την απόκτηση του ήρωα της Αταλάντα στον τελικό του Europa League κόντρα στη Λεβερκούζεν, Αντεμόλα Λούκμαν.

Η Αταλάντα προέρχεται από μια ιστορική σεζόν, στην οποία σήκωσε το Europa League και ο Αντεμόλα Λούκμαν ήταν από τους ποδοσφαιριστές που έκαναν τη διαφορά. Ο Νιγηριανός πολυσύνθετος επιθετικός που αγωνίζεται περιφερειακά του φορ, αριστερά αλλά και στο «9» έκανε εξαιρετική σεζόν, όντας ο ήρωας στον τελικό με τη Λεβερκούζεν, στον οποίο σημείωσε χατ τρικ και όπως προκύπτει έχει μπει στο «μάτι» της Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως ανέφερε αρχικά η «Gazzetta dello Sport» και στη συνέχεια επιβεβαίωσε ο Ματέο Μορέτο οι Παριζιάνοι βρίσκονται σε διαρκείς επαφές για να κάνουν δικό τους τον 26χρονο Αφρικανό. Προς το παρών οι πρωταθλητές Γαλλίας δεν έχουν κάνει επίσημη πρόταση, όμως αναμένεται σύντομα να έχουμε εξελίξεις.

Il Paris Saint-Germain ha intensificato i contatti per Ademola Lookman.



Dialoghi in corso tra le parti. Confermata l’anticipazione della Gazzetta.



L’Atalanta non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale da parte del club francese ma nel corso delle prossime ore le trattative… pic.twitter.com/6wiJRPyRtk