Σύμφωνα με δημοσίευματα η Παρί Σεν Ζερμέν ενδιαφέρεται για την απόκτηση των Λουίς Ντίας και Μάρκους Ράσφορντ για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Είναι δεδομένο πως ο Κιλιάν Μπαπέ δεν θα βρίσκεται στην Παρί Σεν Ζερμέν την ερχόμενη σεζόν και είναι λογικό οι ιθύνοντες του κλαμπ να ψάχνονται ήδη για την ενίσχυση της ομάδας της επόμενης ημέρας. Οι πρωταθλητές Γαλλίας θα χάσουν το «πυρηνικό όπλο» της επίθεσης τους και δεδομένα θα χρειαστούν μια ποιοτική λύση.

Από τη στιγμή που για το «9» υπάρχουν τόσο ο Γκονσάλο Ράμος, όσο και ο Κόλο Μουανί οι Παριζιάνοι θέλουν ποδοσφαιριστή που θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης και σύμφωνα με τον Φαμπρίς Χόκινς του RMC ψηλά στη λίστα τον Λουίς Ντίας.

Η Λίβερπουλ αγόρασε τον Κολομβιανό πριν δυο χρόνια από την Πόρτο, δίνοντας 50 εκατομμύρια ευρώ και φέρεται να τον κοστολογεί με πάνω από 75 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει συμβόλαιο έως το 2027. Την τρέχουσα σεζόν έχει 11 γκολ και πέντε ασίστ, σε συνολικά 38 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Μια ακόμα περίπτωση που «συνδέεται» με την Παρί Σεν Ζερμέν είναι αυτή του Μάρκους Ράσφορντ. Σύμφωνα με την βρετανική «Mirror» οι Γάλλοι ετοιμάζουν πρόταση 75 εκατομμυρίων λιρών για τον διεθνή Άγγλο επιθετικό ενόψει καλοκαιριού.

O 26χρονος που μπορεί να παίξει τόσο αριστερά, όσο και στην κορυφή της επίθεσης έχει επτά γκολ και έξι ασίστ σε 34 εμφανίσεις, ενώ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

