Κι όμως, το ομορφότερο γκολ στη Γαλλία δεν μπήκε από τον Μέσι! (vid)

Ο Ζερεμί Λιβολάν της Γκινγκάμπ πέτυχε το γκολ της ζωής του στην αναμέτρηση της Γκινγκάμπ απέναντι στην Λαβάν στη Ligue 2, ξεπερνώντας ίσως μέχρι και το απίθανο γυριστό του Λιονέλ Μέσι.

Όταν ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε κέφια, δύσκολα μπορείς να τον ξεπεράσεις... Ιδίως όταν πετυχαίνει το πρώτο γκολ με γυριστό στην καριέρα του, συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα και τον θαυμασμό από κάθε μέρος της ποδοσφαιρικής υδρογείου.

Ο Ζερεμί Λιβολάν ωστόσο της άσημης Γκινγκάμπ τα έβαλε (ασυνείδητα) με τις πιθανότητες και κατάφερε το... ακατόρθωτο. Στον αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Λαβάν για τη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, ο 29χρονος μέσος πέτυχε ένα από εκείνα τα γκολ που το ανθρώπινο μάτι δεν χορταίνει να βλέπει, χαρίζοντας παράλληλα και τη νίκη με ανατροπή για τη Γκινγκάμπ.

Έπειτα από απομάκρυνση της μπάλας από την αντίπαλη άμυνα, ο Λιβολάν δεν το πολυσκέφτηκε και με μονοκόμματο σουτ σχεδόν από τη σέντρα έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι, κερδίζοντας πιθανότατα την άτυπη κόντρα με τον Μέσι για το γκολ του Σαββατοκύριακου στα γαλλικά γήπεδα.

Απολαύστε....

👀 Lionel Messi's goal wasn't even the best in France yesterday.



💥 Step forward Jeremy Livolant, who scored this winning goal in the Ligue 2 derby between Laval and Guingamp.pic.twitter.com/PVBu1W3jxO