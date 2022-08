Μυθικό, απίστευτο και... πρωτοφανές. Το γκολ του Λιονέλ Μέσι κόντρα στην Κλερμόν είναι μόλις το πρώτο του με ανάποδο ψαλίδι και θες να το βλέπεις ξανά και ξανά!

Νέα σεζόν, ίδιος, μαγικός Λιονέλ Μέσι. Με το... καλησπέρα στο φετινό γαλλικό πρωτάθλημα, ο Αργεντινός υπερ-παίκτης προσέφερε ένα από τα highlights ολόκληρης της σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με ένα γκολ χάρμα ιδέσθαι και εξαιρετικά σπάνιο στην πλούσια συλλογή του. Διότι το πέτυχε με «ψαλιδάκι», κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ πριν, σε σύνολο 764 τερμάτων.

Με το σκορ στο 0-4 στο ματς της Παρί κόντρα στην Κλερμόν κι έχοντας ήδη ανοίξει λογαριασμό, ο Μέσι σε μια ασύλληπτη έμπνευση χάρισε ένα αριστούργημα, στοπάροντας την μπάλα με πλάτη στην εστία κι εκτελώντας με τη μία με ανάποδο «ψαλίδι», για το 0-5 που ήταν και το τελικό σκορ.

FIRST BICYCLE KICK GOAL FROM MESSI IN HIS CAREER, INSANE. pic.twitter.com/apLEgunNFU