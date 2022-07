Μεταγραφών συνέχεια στην Παρί, η οποία νίκησε τη Νιούκαστλ και κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη Ρεμς για την απόκτηση του 20χρονου επιθετικού, Ουγκό Εκιτικέ, έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο αίμα και μετά την απόκτηση του νεαρού Βιτίνια από την Πόρτο προχωρά και στη μεταγραφή του 20χρονου wonderkid της Ρεμς, Ουγκό Εκιτικέ.

Παρά την αρχική συμφωνία που είχε συνάψει η Νιούκαστλ με τον γαλλικό σύλλογο για την περίπτωσή του, ο ίδιος ήθελε μόνο Παρί, φρενάροντας τις διαπραγματεύσεις με τους Μάγκπαιζ προκειμένου να δώσει χρόνο στους Παριζιάνους για να καταλήξουν με τη σειρά τους σε deal με τη Ρεμς.

Έτσι κι έγινε, με τις δυο πλευρές τελικά να δίνουν τα χέρια για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Την περσινή περίοδο ο Εκίτικε κατάφερε να κάνει το μεγάλο ξεπέταγμα στη Γαλλία, αφού σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σημείωσε 20 γκολ και έξι ασίστ.

