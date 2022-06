Η πρώτη μεταγραφή της Παρί Σεν Ζερμέν στο θερινό παζάρι είναι γεγονός, με τον Βιτίνια να ανακοινώνεται κι επίσημα ως το 2027, αποφέροντας έτσι το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Πόρτο. Φουλάρουν για Σκρίνιαρ, Ρενάτο Σάντσες οι Παριζιάνοι.

Η εποχή Λουίς Κάμπος στην Παρί Σεν Ζερμέν επισφραγίστηκε και τυπικά με το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα. Κι αυτός είναι ο Βιτίνια, ο οποίος αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη των πρωταθλητών Γαλλίας, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2027.

Οι Παριζιάνοι είχαν κλείσει εδώ και δύο εβδομάδες το deal, καταβάλλοντας το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Πόρτο για να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς του. Ο διεθνής Πορτογάλος μέσος είχε συμφωνήσει σε όλα ως προς τους όρους του συμβολαίου κι αφού πέρασε και τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, ανακοινώθηκε από την Παρί και έκανε την αρχή όσων αναμένεται να αποκτηθούν το φετινό καλοκαίρι.

Πλέον, τα επόμενα «χτυπήματα» του Κάμπος και της Παρί φαίνεται πως θα είναι ο Μίλαν Σκρίνιαρ από την Ίντερ και ο Ρενάτο Σάντσες από τη Λιλ, με τον σύλλογο να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων και στις δύο περιπτώσεις, αλλά να μην έχει φτάσει ακόμα σε οριστική συμφωνία.

Τη φετινή σεζόν ο Βιτίνια, ο οποίος παίζει κατά βάση στον άξονα αλλά έχει πάρει ματς στα πόδια του και ως αριστερός χαφ, μέτρησε τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε σύνολο 47 αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις και μέσα στο 2022 πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στην εθνική Πορτογαλίας.

PSG have signed 22-year-old Vitinha from Porto for $42M



Coming soon to Paris 💫



(via @selecaoportugal)pic.twitter.com/s1d2vVfUCQ