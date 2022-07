Σε συμφωνία με την Μαρσείγ έφτασε ο Ιγκόρ Τούντορ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Μασσαλίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μπορεί ο Πάμπλο Λονγκόρια να μην κατόρθωσε να πείσει τελικά τον Χόρχε Σαμπαόλι να αλλάξει στάση κι έτσι ο Αργεντινός να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, ωστόσο κινήθηκε ταχύτατα κι έχει ήδη έτοιμο τον αντικαταστάτη του.

Ο Ιγκόρ Τούντορ ήταν το φαβορί για την διαδοχή του Αργεντινού τεχνικού και τελικά έφτασε πολύ σύντομα σε συμφωνία με τον σύλλογο της Μασσαλίας. Το συμβολαίο που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Στην shortlist του προέδρου της γαλλικής ομάδας βρέθηκαν και οι Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι και Μαρθελίνο, όμως η εκτίμηση που είχε ο Λονγκόρια στο πρόσωπο του Κροάτη τεχνικού εξαιτίας του έντονου χαρακτήρα του και των κατορθωμάτων του στην Serie A, υπερίσχυσε.

