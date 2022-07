H Μαρσέιγ ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Αργεντινό τεχνικό, Χόρχε Σαμπάολι, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω διαφορών στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Παρελθόν από τη Μαρσέιγ αποτελεί ο Χόρχε Σαμπάολι. Ο Αργεντινός τεχνικός απροσδόκητα αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του, έχοντας παράπονα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Ο πρόεδρος του κλαμπ, Πάμπλο Λονγκόρια, ήθελε να κρατήσει τον έμπειρο αλλά ιδιόρρυθμο προπονητή, όμως δεν κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση και οι Μαρσεγέζοι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα το «διαζύγιο», κάνοντας λόγω για «κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας».

O 62χρονος τεχνικός έμεινε 16 μήνες στη Μασσαλία, κοούτσαρε σε 66 ματς με απολογισμό 36 νίκες, 16 ισοπαλίες και 14 ήττες, ενώ καθοδήγησε την Μαρσέιγ μέχρι τα ημιτελικά του Conference League, όπου και αποκλείστηκε από τη Φέγενορντ.

Olympique de Marseille and Jorge Sampaoli announce their joint decision to end their collaboration.



👉 https://t.co/bAEkuRjH7X pic.twitter.com/Eu6BhYt7eT