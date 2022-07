Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ίγκορ Τούντορ, βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα της Μαρσέιγ για την αντικατάσταση του Χόρχε Σαμπάολι, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Χόρχε Σαμπάολι από το...πουθενά αποφάσισε να παραιτηθεί από τη Μαρσέιγ, καθώς είχε σοβαρές ενστάσεις στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Πάμπλο Λονγκόρια, προσπάθησε να κρατήσει τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος όμως ήταν αμετάκλητος στην απόφαση του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό ο Ίγκορ Τούντορ είναι εκ των φαβορί για την διαδοχή του Σαμπάολι στην τεχνική ηγεσία των Μαρσεγέζων και μάλιστα έχουν γίνει ήδη επαφές ανάμεσα στις δυο πλευρές.

O πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Ελλάς Βερόνα, την οποία κοούτσαρε σε 36 ματς με απολογισμό 14 νίκες, 11 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με τους Ιταλούς να εξασφαλίζουν εύκολα την παραμονή στην Serie A, τερματίζοντας στην ένατη θέση με 53 βαθμούς. Ο Κροάτης έμεινε ελεύθερος από την Βερόνα στις 28 Μαΐου.

Olympique Marseille have contacted former Hellas Verona manager Igor Tudor as candidate for head coach job. @MatteMoretto 🚨🔵 #OM



Been told Roberto De Zerbi is not in talks with OM now - Tudor, one of main options considered by the board.