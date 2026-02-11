Ο Ντε Τσέρμπι παραιτήθηκε από τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του στην Μαρσέιγ, αλλά ζήτησε να αποζημιωθούν επαρκώς οι επτά συνεργάτες του.

Αν και ο Ντε Τσέρμπι είχε εκφράσει την επιθυμία του να μείνει για πολλά χρόνια ακόμα στην Μαρσέιγ, η βαριά ήττα στο Classique κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν με 5-0 στο «Παρκ Ντε Πρενς», οδήγησαν τον Ιταλό τεχνικό στην πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με το RMC Sport, οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του 46χρονου προπονητή διευκολύνθηκαν από το γεγονός ότι ο Ιταλός δεν ζήτησε να πληρωθεί για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, τη σεζόν 2026/2027.

Παρόλο που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες, η κατανόηση και η κοινή συμφωνία για το «διαζύγιο», συνδέθηκαν κυρίως με την είσπραξη των οφειλών της Μαρσέιγ έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός ζήτησε οι επτά συνεργάτες του να αποζημιωθούν πιο επαρκώς, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε.