Δεν το... κουνάει από το Παρίσι ο Λιονέλ Μέσι, καθώς ο Αργεντινός δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει με τη φανέλα της Παρί και τη νέα σεζόν. Πιθανή η πώληση του Νεϊμάρ το καλοκαίρι.

Στο Παρίσι φαίνεται πως θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Λιονέλ Μέσι! Παρά τη δύσκολη πρώτη σεζόν που βίωσε με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Αργεντινός δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να αποχωρήσει και αντ΄αυτού εμφανίζεται διατεθειμένος να βελτιώσει τα νούμερά του ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται το «Sky Sports» που αποκαλύπτει πως ο βραχύσωμος επιθετικός δεδομένα θα παραμείνει τουλάχιστον για ακόμη μια αγωνιστική περίοδο στο Παρίσι και από εκεί και έπειτα θα αποφασιστεί αν θα επεκτείνει την παραμονή του στον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Σύμφωνα πάντως με το ίδιο ρεπορτάζ, η υπόθεση του έτερου αστέρα των Παριζιάνων, Νεϊμάρ είναι διαφορετική. Οι διοικούντες φαίνεται πως για πρώτη φορά βλέπουν με θετικό μάτι την πώληση του Βραζιλιάνου, η οποία παράλληλα θα γεμίσει και τα ταμεία της ομάδας με άφθονο χρήμα.

Άλλωστε η ρήξη στη σχέση του με τους οπαδούς και οι αυξομειώσεις στην απόδοσή του έχουν κάνει ευκολότερη την απόφαση των Παριζιάνων, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να ... ξεφορτωθούν το παχυλό συμβόλαιό του, αρχής γενομένης από το προσεχές καλοκαίρι.

Ο ίδιος πάντως έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να αποχωρήσει και... προειδοποίησε οπαδούς και ομάδα πως θα πορευθούν μαζί μέχρι το 2025, όποτε και εκπνέει το συμβόλαιό του.

