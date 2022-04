Νεϊμάρ: «Θα βαρεθούν να με αποδοκιμάζουν, έχω ακόμα τρία χρόνια συμβόλαιο»!

Πλέον, ο Νεϊμάρ δεν επηρεάζεται καθόλου από τις αποδοκιμασίες του κόσμου της Παρί Σεν Ζερμέν προς το πρόσωπό του και... προειδοποιεί πως οι οπαδοί καλά θα κάνουν να συνηθίσουν ότι θα συνεχίσουν να τον βλέπουν!

Ο «Νέι» έκανε την ασίστ στον Μέσι για το γκολ... τίτλου απέναντι στην Λανς το βράδυ του Σαββάτου, με την Παρί Σεν Ζερμέν να εξασφαλίζει και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα με το 1-1 της αναμέτρησης.

Ο κόσμος της Παρί φρόντισε να δείξει γι' ακόμα μια φορά τα συναισθήματά του προς τον Βραζιλιάνο αστέρα, ο οποίος όμως, έδειξε πως δεν πτοείται ιδιαίτερα απ' όσα συμβαίνουν γύρω του.

«Θα βαρεθούν ν' αποδοκιμάζουν και να σφυρίζουν από τις εξέδρες. Έχω ακόμα τρία χρόνια συμβόλαιο με την Παρί» σχολίασε ο Νεϊμάρ, που και στο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε για εκείνον στο Netflix, δήλωνε ότι: «Όποτε χάνουμε, όλοι ασχολούνται μαζί μου. Δεν χάνει η Παρί, χάνει ο Νεϊμάρ για εκείνους...».

