Ο Λιονέλ Μέσι γράφει ιστορία στα γαλλικά γήπεδα με την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς έφτασε τις 13 ασίστ και είναι ο μοναδικός που έχει πετύχει δύο χατ-τρικ σε ασίστ σε μία σεζόν!

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχοντας για πρωταγωνιστές τη μαγική τριάδα «ΜΝΜ», διέλυσε την Κλερμόν με 6-1, μετά το 5-1 επί της Λοριάν στο «Παρκ Ντε Πρενς» την περασμένη εβδομάδα.

Κιλιάν Μπαπέ και Νεϊμάρ πέτυχαν από τρία γκολ, ενώ ο Λιονέλ Μέσι τελείωσε το ματς με τρεις ασίστ. Πλέον έφτασε τις 13 στο σύνολο τη φετινή σεζόν και χρειάζεται ακόμη πέντε για να ισοφαρίσει το ρεκόρ στη Ligue 1 τις περισσότερες ασίστ σε μία μόνο σεζόν. Αυτή τη στιγμή, ο συμπαίκτης και συμπατριώτης του Άνχελ Ντι Μαρία, κατέχει το ρεκόρ με 18 ασίστ.

he’s the greatest playmaker of all time , 2 assists in 20 minutes. Lionel Messi 🪄 pic.twitter.com/0gOorEXMh6

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να πετύχει χατ-τρικ στις ασίστ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει φτάσει σε αυτό του σπουδαίο επίτευγμα, σε μία μόνο σεζόν.

📊 HISTORICAL RECORD: Messi became the first player in Ligue 1 history to create a hatrick of assists TWICE in one season. 👏 (@Ligue1_ESP)



🤩🐐 pic.twitter.com/4XfjckTtv0