Λαπόρτα: «Δεν σκεφτόμαστε την επιστροφή του Μέσι, χτίζουμε μία νεαρή ομάδα για το μέλλον»

Ο Τζουάν Λαπόρτα φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επιστροφής του Μέσι στο «Καμπ Νόου».

Αναγκασμένος να εγκαταλείψει την Μπαρτσελόνα, την ομάδα της καρδιάς του, για οικονομικούς λόγους το περασμένο καλοκαίρι, ο Λιονέλ Μέσι επέλεξε την Παρί Σεν Ζερμέν ως τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Αν και κέρδισε την έβδομη Χρυσή Μπάλα τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός δέχεται τακτικά κριτικές από τη μέρα που μετακόμισε στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η απόδοση του Λιονέλ Μέσι, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θεωρείται ανεπαρκής στο Παρίσι. Εως τώρα μετράει επτά γκολ και 11 ασίστ σε 26 εμφανίσεις με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν και ήδη πολλά δημοσιεύματα στη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Αργεντινός αστέρας είναι δυσαρεστημένος με τη ζωή του στο Παρίσι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι και σε περίπτωση αποχώρησης του από τους Παριζιάνους, ο Λιονέλ Μέσι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα. Σε συνέντευξη του στο RAC1, ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα», Τζουάν Λαπόρτα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει αυτή την στιγμή κανένα ενδεχόμενο επιστροφής του Μέσι στο «Καμπ Νόου».

Barcelona president Joan Laporta tells @rac1: “I’ve received no message from Messi or his agents over a possibility of returning back to Barcelona”. 🔵🔴 #FCB @ReshadRahman_



“As of today, we are not going to be raising this issue”, Laporta added. pic.twitter.com/R3ss3uI53O