Θέση για όλα τα μεταγραφικά σενάρια των τελευταίων ημερών πήρε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα.

Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο RAC1, αναφέρθηκε στους Κιλιάν Μπαπέ και Έρλιγνκ Χάαλαντ και απάντησε στο ερώτημα αν θα δει ο κόσμος τον έναν από τους δυο επιθετικούς στα χρώματα των «μπλαουγκράνα». Οπως τόνισε τα οικονομικά δεδομένα των Καταλανών δεν επιτρέπουν μία τόσο βαρβάτη κίνηση.

«Σύμφωνα με όσα μου έχουν πει για τις συνθήκες των δύο συμφωνιών, δεν μπορούμε να ξοδέψουμε τόσα χρήματα, δεν μπορούμε να το κάνουμε, με τίποτα. Τους βλέπω και τους δύο πολύ μακριά από την Μπαρτσελόνα. Εγώ θέλω ο παίκτης που θα έρθει να θέλει να παίξει στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους Λεβαντόφσκι και Σαλάχ οι οποίοι επίσης βρίσκονται στη μεταγραφική λίστα των Καταλανών.

«Οι κορυφαίοι παίκτες θέλουν να ενταχθούν στην Μπάρτσα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να πω αν είμαστε σε συζητήσεις για τον Λεβαντόφσκι και τον Σαλάχ ή όχι. Στον σύλλογο θα μου πουν ότι δημιουργώ προβλήματα στις διαπραγματεύσεις», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Λαπόρτα, ο οποίος άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τους δύο ποδοσφαιριστές.

