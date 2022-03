Η Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει να βγάλει 20 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της αν αποφασίσει να απομακρύνει τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του.

Το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με την γαλλική ομάδα, βρίσκεται στον αέρα μετά τις συνεχόμενες αποτυχίες σε Ευρώπη και πρωτάθλημα. Δεν είναι κρυφό ότι η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν είναι δυσαρεστημένη με την πορεία της ομάδας, γι' αυτό και στο τέλος της σεζόν δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί πρόωρα η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα «Équipe», οι διοικούντες την Παρί θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, σε περίπτωση που αποφασίσουν να τον απολύσουν.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο Αργεντινός τεχνικός ανανέωσε το συμβόλαιο του για μια επιπλέον σεζόν και λαμβάνει μηνιαίο μισθό περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ, όντας ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ligue 1. Βέβαια, δεν είναι ο μοναδικός στον τεχνικό επιτελείο που λαμβάνει τόσα χρήματα, μιας και τα υπόλοιπα πέντε μέλη συμπεριλαμβανομένου του γιου του Σεμπαστιάνο, ο οποίος είναι γυμναστής, βλέπουν κάθε μήνα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να μπαίνουν από 20.000 έως 80.000 ευρώ.

