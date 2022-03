Μετά τον αποκλεισμό από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποτελεί φαβορί για την πρόσληψη του Αργεντινού τεχνικού.

Η Ρεάλ χάρη στο χατ-τρικ του Καρίμ Μπενζεμά έκανε την ανατροπή κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και στο τέλος πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Champions League. Ενα αποτέλεσμα το οποίο προκάλεσε την δυσαρέσκεια στις τάξεις των Παριζιάνων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Telegraph», ο νέος σοκαριστικός αποκλεισμός της γαλλικής ομάδας, αναμένεται να θα αποδειχθεί και καταδικαστικός για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Η διοίκηση των Παριζιάνων είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αργεντινό τεχνικό και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να του ανακοινώσουν το «διαζύγιο».

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα ότι ο Ποτσετίνο δεν θα κυκλοφορεί για πολύ ελεύθερος, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενδέχεται να καταθέσει πρόταση στον πρώην τεχνικό της Τότεναμ, προκειμένου να τον πείσει να αναλάβει από τώρα τα ηνία του συλλόγου.

