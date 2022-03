H Παρί Σεν Ζερμέν δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Άνχελ Ντι Μαρία και έχει στην κορυφή της λίστα της για την αντικατάσταση του τον ελεύθερο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο αποκλεισμός της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League από την Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να φέρει μεγάλες αλλαγές στο γαλλικό κλαμπ. Ο τεχνικός διευθυντής Λεονάρντο Νασιμέντο ντε Αραούχο βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, οι οπαδοί ζητούν παραιτήσεις από τη διοίκηση με τον Νασέρ Ελ-Κελαϊφί να βρίσκεται στο «στόχαστρο» των οργανωμένων, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στο ρόστερ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου της «Marca» ο Κιλιάν Μπαπέ έχει υπογράψει ήδη στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Νεϊμάρ έχει γίνει ανεπιθύμητος για τους οπαδούς, ενώ η πλευρά του Λιονέλ Μέσι «ψάχνεται» για τη μεγάλη επιστροφή στη Βαρκελώνη. Εκτός αυτών παρελθόν από την Παρί αναμένεται να αποτελέσει και ο Άνχελ Ντι Μαρία. Το συμβόλαιο του Αργεντινού εξτρέμ ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και οι Γάλλοι δεν σκοπεύουν να το ανανεώσουν, με τον 34χρονο να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία οι Παριζιάνοι έχουν ήδη επιλέξει τον αντικαταστάτη του Ντι Μαρία και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος εξτρέμ είναι αναγεννημένος υπό τις οδηγίες του Τσάβι, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνήσει με τη Μπαρτσελόνα για την παραμονή του στο «Καμπ Νόου» και το καλοκαίρι θα μπορεί να πάει σε ομάδα της αρεσκείας του, με την Παρί να θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της.

