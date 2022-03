O αποκλεισμός της Παρί Σεν Ζερμέν από το Champions League αναμένεται να φέρει αλλαγές στους Παριζιάνους με τον Λεονάρντο να είναι στην πόρτα της εξόδου και τη διοίκηση να ψάχνει νέο τεχνικό διευθυντή.

Ο αποκλεισμός της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League από τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει τόσο απογοήτευση όσο και οργή στους ανθρώπους του συλλόγου, με πρώτο από όλους τον Νασέρ Αλ - Κελαϊφί,ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» έκανε «ντου» στη διαιτητική ομάδα, έχοντας μεγάλα παράπονα κυρίως για το πρώτο γκολ του Καρίμ Μπενζεμά.

Η νέα ευρωπαϊκή αποτυχία των Παριζιάνων φαίνεται πως θα φέρει και ριζικές αλλαγές. Ο Νεϊμάρ με τη συμπεριφορά του έχει γίνει ανεπιθύμητος στο «Παρκ ντε Πρενς», ενώ σε δύσκολη θέση είναι τόσο ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο όσο και ο Λεονάρντο, με τον τελευταίο να βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την έξοδο. Σύμφωνα με τη «Sport» ο Αλ - Κελαϊφί ταξίδεψε στην Ντόχα για να σχεδιάσει με τους Καταριανούς την επόμενη ημέρα του συλλόγου με τον Λεονάρντο να μην βρίσκεται στον προγραμματισμό.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα ο Βραζιλιάνος θα αποτελέσει παρελθόν μετά από περίπου έντεκα χρόνια παρουσίας στους Παριζιάνους και το κλαμπ αναζητεί ήδη νέο τεχνικό διευθυντή, ο οποίος θα χτίσει την ομάδα των επόμενων ετών.

🚨 PSG are looking for a new sporting director.



(Source: @Romain_Molina) pic.twitter.com/oMjKD5uLEi