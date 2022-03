Στο πλευρό των Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ βρέθηκε ο Σεσκ Φάμπρεγκας, μετά τις έντονες αποδοκιμασίες που δέχθηκαν οι δυο αστέρες της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκαν οι Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ μετά τον αποκλεισμό της Παρί Σεν Ζερμέν από το Champions League, με τους δυο τους να στοχοποιούνται από τους οπαδούς των Παριζιάνων και να αποδοκιμάζονται έντονα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στη Μπορντό.

Αμέσως ο πρώην συμπαίκτης τους στη Μπαρτσελόνα, Λούις Σουάρες, έσπευσε να τους υπερασπιστεί και τον ίδιο δρόμο ακολούθησε λίγο αργότερα και ο Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος με τη σειρά του είχε συνυπάρξει στο πλευρό τους κατά την κοινή τους θητεία στη Βαρκελώνη.

«Το ποδόσφαιρο δεν έχει μνήμη. Είναι ντροπή. Πάντα μαζί σας αδέρφια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός χαφ της Μονακό σε ανάρτησή του στα social media.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻